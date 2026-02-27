Jessie Buckley, la actriz irlandesa que tiene rendido a Hollywood y es favorita al Oscar 2026

ccJessie Buckley atraviesa la temporada de premios 2026 en un momento consagratorio. La actriz irlandesa no solo viene acumulando estatuillas, sino también dejando huella por su frescura arriba del escenario, lejos de los discursos acartonados y las frases de manual. Quién es la actiz que cautiva al público y colegas que tiene grandes posibilidades de celebrar en la gala más importante del cine, los Premios Oscar, el próximo 15 de marzo.

En los Golden Globe Awards , el 11 de enero, se llevó el premio a Mejor Actriz y sorprendió con una reacción tan espontánea como honesta: “¡Vaya! Esta no es una sensación ni una situación normal, pero gracias”, dijo entre risas. En su discurso recordó el “maravilloso caos” de filmar con 400 extras en el Globe Theatre, una anécdota que terminó de sellar su perfil cercano.

Semanas después, en los Critics' Choice Awards 2026 , volvió a conquistar al público. Al agradecer a su coprotagonista en Hamnet, Paul Mescal , lanzó con humor: “Paul, te quiero… podría beberte como agua trabajando contigo todos los días”. La frase, descontracturada y afectuosa, se volvió viral en redes y reforzó la química que ambos exhiben en pantalla.

La actriz irlandesa Jessie Buckley este domingo 22 de febrero al recibir su estatuilla en los premios BAFTA del cine británico.

La consagración terminó de confirmarse en los BAFTA 2026 . Allí combinó ironía y gratitud: bromeó sobre sus primeros pasos en el Reino Unido —cuando, según contó, usaba “falso bronceado nuclear” y una falda roja de lunares— y agradeció especialmente a su agente, Lindy King, por impulsarla a ser “desobediente” y “curiosa”. También dedicó palabras a la directora Chloé Zhao y a la escritora Maggie O'Farrell, autora de la novela en la que se basa Hamnet. El momento más emotivo llegó cuando compartió el premio con su hija y prometió seguir siendo, orgullosamente, desobediente.

Pero más allá de los discursos, lo que explica este presente es su trabajo en Hamnet. Buckley construye una interpretación hipnótica, donde combina vulnerabilidad y fortaleza con una naturalidad poco frecuente. Tiene esa capacidad de dominar la escena sin sobreactuar, de sostener silencios y miradas con la misma intensidad que un monólogo.

En una temporada de premios que suele repetirse en fórmulas previsibles, Jessie Buckley aparece como una figura distinta: auténtica, carismática y con un talento que ya dejó de ser promesa para convertirse en certeza.

jesse Golden globe Jessie al ganar el premio al mejor actriz en los Golden Globes 2026.

¿Quién es Jessie Buckley?

¿Podría ser este el año de Jessie Buckley? Podría y quizá debería serlo. Aunque no sea un "gran nombre" como otros aspirantes, ha demostrado con creces su valía. Y no sólo en su fulgurante interpretación de Hamnet. Nacida en Killarney (condado de Kerry), Buckley saltó a la fama en 2008 en el programa I'd Do Anything, donde compitió por el papel de Nancy en Oliver, quedando en segundo lugar. Pasó a estudiar en RADA, donde se graduó en 2013.

Carrera y premios de Jessie Buckley hasta la fecha

Durante la última década, Jessie Buckley se ha ido consolidando discretamente como una de las mejores actrices de su generación. Hizo sus primeras apariciones en la televisión británica: Endeavour, Doctor Who y Guerra y paz. En 2017, dio un giro visceral y cautivador junto a Johnny Flynn en Beast. En 2019, una actuación desgarradora en Chernobyl.

En 2020, un viaje lleno de ansiedad en I'm Thinking of Ending Things. Luego llegó su seguro giro en 2021 en La hija perdida de Maggie Gyllenhaal, un papel que le valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar. Un año más tarde, fue nominada a los Critics' Choice por su aguda e inquebrantable interpretación en Women Talking. Ese mismo año también se llevó a casa un premio Olivier por su eléctrica interpretación de Sally Bowles en Cabaret.