Analía Vilches: "El faro de mi gestión es visibilizar la cultura sanjuanina"

Con 47 años y una larga experiencia en el ámbito de la gestión cultural, Analía Vilches es la nueva Secretaria de Cultura de San Juan , cargo que asumió hace unos días, tras la renuncia de Eduardo Varela en diciembre pasado.

Docente de nivel primario, profesora de danzas españolas y clásicas y mamá de dos hijos (una hija de 20 años que estudia Licenciatura en turismo, y un niño de 11), Vilches llega a la función tras haberse desempeñado durante 14 años en la Municipalidad de Santa Lucía , primero como parte del equipo técnico del área de Educación y Cultura ; luego como directora de Cultura y después como secretaria de Educación, Cultura y Deporte de esa comuna, donde en los últimos dos años ejerció como vicepresidenta del Concejo Deliberante.

Tras su primera actuación protocolar publica -en la Celda de San Martín, para el aniversario del nacimiento del prócer- Vilches, cuya área depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte , dialogó con DIARIO DE CUYO sobre los principales lineamientos de su gestión.

“En estos días estoy trabajando y tomando conocimiento de todo lo que hay en terreno, para tomar las líneas de acciones a partir del conocimiento de todo lo que se está trabajando en las diferentes direcciones”, señaló la flamante titular de la Secretaría de Cultura de la provincia.

— El panorama es positivo. Se ha venido trabajando bien a lo largo de estos dos años y la idea es darle continuidad a lo que se viene realizando. Lógicamente, el objetivo es que la cultura llegue a todos los lugares de la provincia, a los distintos departamentos, y redoblar la apuesta trabajando en conjunto con otros ministerios, como Educación, Minería o Producción, con los que se ha venido trabajando. Es muy, muy positivo lo que he encontrado en el Ministerio.

— ¿Considera que San Juan tiene una actividad cultural de magnitud?

— Sí, hay mucha actividad importante. Creo que a veces no se toma dimensión de todo el potencial cultural que tiene San Juan y nosotros tenemos que darlo a conocer; también para que la cultura ayude al turismo de San Juan, que creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, hay todo un contexto al que estar atentos, que, por ejemplo, tiene que ver también con el tema de la minería, y nosotros como Cultura no tenemos que estar ajenos, porque va a producir mucho crecimiento y la cultura va de la mano.

— ¿Abraza el concepto de industrias culturales?

— En el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan abrazamos todo lo que tiene que ver con la cultura: desde la que está en el barrio, en la capital y en los departamentos alejados, hasta la que sucede en nuestros teatros y en los espacios privados también. No debemos olvidar que el ámbito estatal y el privado van de la mano, porque ambos hacen al quehacer cultural. Nuestra meta es darle valor y promoverlo, que es lo que nos ha pedido el gobernador Marcelo Orrego.

— ¿Cuál cree que debe ser el rol del Gobierno en la cultura de una provincia?

— Básicamente, el rol es darle valor a la cultura, al artista, promoverlo y reconocerlo.

— ¿Cree que las políticas públicas actuales están encaminadas para cumplir ese objetivo?

— Estoy trabajando sobre lo que voy encontrando, pero ese es el objetivo al que queremos llegar. Son los lineamientos que tenemos: marcar el camino para que suceda y poner en valor la cultura sanjuanina para que, como dice el Gobernador, brille alto. Como dije, se ha venido trabajando de muy buena manera y vamos a darle continuidad.

Vilches, actual titular de la Secretaría de Cultura de la provincia, en el acto por el aniversario del natalicio del Gral. San Martín

— ¿Cuáles son sus principales desafíos inmediatos en la gestión?

— El principal desafío que me planteo como funcionaria es que la cultura llegue a todos lados, que se promueva y se conozca. Que el sanjuanino sepa que la cultura está abierta para todos y lleguemos a cada rincón. Y que el sanjuanino tome conocimiento de lo que se realiza día a día en nuestros teatros, en nuestros edificios patrimoniales. El faro de mi gestión es visibilizar la cultura sanjuanina.

— ¿Es San Juan un polo cultural en la región?

— Sí, definitivamente. Tenemos un Teatro del Bicentenario de primera línea, el Teatro Sarmiento con producciones locales excelentes y de nivel nacional. Se pone en valor porque tenemos muy buen material y, sobre todo, material humano, que es lo más importante.

— Respecto a la proyección nacional ¿Qué mirada hay?

— Seguramente va a seguir habiendo una proyección. Me estoy reuniendo en estos momentos con todos los directivos para trazar un lineamiento a lo largo del año, que seguramente vamos a mirar con el ministro Guido Romero, que es quien me autoriza, para darle continuidad a todo lo que se quiere trabajar.

— Lo más próximo es la Feria del Libro

— Sí, estamos trabajando con Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares. Ya se presentaron los proyectos para el stand, la cantidad de libros que se llevarán y el escenario que se montará para mostrar nuestra cultura y poner en valor a nuestros escritores sanjuaninos, que siempre también están invitados a acompañar a nuestro stand.

— ¿Seguirán articulando con Mendoza y San Luis en el ente Cuyo Cultura?

— Sí, seguimos bajo el convenio de "Cuyo Cultura”, con el que justamente se está articulando para la Feria del Libro, por ejemplo, como el año pasado.

— Mencionó el Teatro del Bicentenario y el Sarmiento ¿Cómo piensa potenciar todos esos núcleos culturales?

— Bueno, me estoy juntando con los equipos de cada área, porque los directores son parte fundamental de esta proyección y estamos trazando los lineamientos para el año. Lo que destaco es más que nada el trabajo en conjunto con todos los equipos y con los ministerios también. No olvidemos que el ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ha venido trabajando de esa manera.

— Usted viene de la gestión municipal ¿Qué pensó cuando le ofrecieron este cargo provincial?

— Es un desafío. Conozco el trabajo del gobernador desde el día uno en la Intendencia de Santa Lucía y conozco sus lineamientos. Sé que este desafío implica trabajar todos los días muchas horas y a eso venimos, a acompañar, a estar, a fortalecer, a promover. Creo que no hay nada más importante que trabajar para la cultura, para todos los sanjuaninos.

— ¿Es difícil el salto del municipio a la Secretaría de Cultura de San Juan?

— Yo diría que mi transitar lo hace más fácil. Soy muy conocedora de los teatros, de las compañías, de los artistas, del teatro independiente, de lo que hay en la calle… Entonces, eso me facilita mucho, digamos, el encontrarme con cuestiones que ya conozco.

— ¿Ese conocimiento viene desde lo personal, lo profesional, ambos?

— Vengo del ámbito de la danza, soy profesora de danza, siempre he tenido vínculo con la cultura porque me gusta, me apasiona, consumo cultura. O sea, me gusta ver teatro independiente, ver qué hay en una biblioteca, me gusta leer, me gusta ir a ver danza, me gusta ver el detrás de escena, me gusta la parte de producción. Me gusta la cultura, por eso me siento a gusto en este lugar.