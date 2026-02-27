27 de febrero de 2026 - 09:59

Dalila suspendió un show en Tucumán por un problema de salud y generó preocupación

La cantante de cumbia fue asistida de urgencia durante un concierto y decidió postergar una esperada fecha en el Teatro Mercedes Sosa.

dalila tucuman

Fueron horas de extrema preocupación para la cantante de cumbia Dalila Alejandra Molina Chanquia, popularmente conocida como Dalila. Según trascendió, días atrás sufrió un desmayo durante una presentación en vivo en Santa Fe y ahora canceló un show que tenía previsto para este viernes 27 de febrero en Tucumán por “motivos de salud”. En medio de las especulaciones, la intérprete compartió en sus redes un video para disculparse con su público. “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”, se lamentó.

“Muy preocupante. Nuevamente, Dalila en una situación muy confusa. La sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe, hace unos días, lo que hizo que hace minutos cancelara su show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán previsto para este viernes 27 de febrero”, informó el periodista Fede Flowers.

“El show de Dalila, previsto para mañana viernes 27 de febrero, será reprogramado para el viernes 6 de marzo por motivos de salud de la artista”, se pudo leer en el comunicado oficial que se publicó en las redes sociales de Dalila. “Lamentamos los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público”, continuaron.

Asimismo, explicaron que las entradas adquiridas para la presentación original serán válidas para la nueva fecha. “En caso de no poder asistir, próximamente se informará el procedimiento correspondiente para acceder a la devolución. Espero que puedan entender y sepan disculpar”, sentenciaron.

En medio de la preocupación, la cantante publicó en su cuenta en sus historias de Instagram un video que grabó hablando a cámara en el que se disculpó con sus fanáticos por la cancelación del show y explicó que necesitaba descansar. Si bien no se conocen detalles de su salud, según dio a entender, su intención sería enfocarse en su recuperación para volver a los escenarios.

