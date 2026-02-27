Agenda Cultural de San Juan: un abanico de propuestas para este viernes

El 27 de febrero, la Agenda Cultural de San Juan ofrece una cartelera vibrante que inicia desde temprano con recorridos guiados por museos, muestras y exposiciones de artes visuales con entrada libre. Al caer la tarde, las calles se llenan de color con festivales de carnaval, murgas y celebraciones tradicionales.

La noche sanjuanina alcanzará su punto máximo con una variada oferta musical que abarca desde jazz, rock y folclore hasta ritmos latinos y presentaciones de cuarteto. Y los amantes de las artes escénicas podrán disfrutar de espectáculos de danza flamenca y funciones circenses ideales para compartir en familia.

Tom Jobim Jazz Festival. Hoy: A las 22:00 h en Gon Trío y Jin Jam Ensamble. A las 22 h en Bem Brasil Brasil (Av. Rioja 50 norte) Reservas al 2646274258.

Naara Stone Full Band. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Paseo Oeste, Av. Ignacio de la Roza 1974 Oeste, Rivadavia)

Periferia Folk y Nico Balmaceda. A las 22:00 h en Felinos (Jáchal)

The vintage Rock. A las 22:30 h en El Ombú (frente a la plaza principal de Pocito). Reservas al 2645608037. Der. de show $4000

image The Vintage Rock

Javier Salinas. A las 22:30 h en Bernardo (Lat. este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza). Reservas al 2645101144

Flor Trombino. A las 22:30 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur). Der. de show $.4000

Tïmo. A las 22:30 h en El bar del Titi (España y Tacuarí). Derecho de show: $4.000

Paola Hascher. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro) Reservas al 2645899188

Vibra Nova. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

Plan O Culto. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste). Der. de show $5000

Raúl Astorga. Latinos y bailables. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita.

Fernando Aguilera y Los Energúmenos. A las 23:00 en EstorBar (Cte. Cabot 2107 oeste)

aguilera Fernando Aguilera y los energúmenos

Omega. A las 23:30 h en Off Duty (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

La piedra urbana. A las 23:30 h en Ladran Sancho (Av. Libertador 1545 oeste)

El guachón. A las 23:30 h en Pio Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

BAILE

Tablao Flamenco. Con Pablo Garay, Marisol "La Terremoto" Morales y Martín Sánchez. Música con Juan Manuel Gil, Alejandro Morales, Javier Gómez y Guillermo Barros. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

image Marisol Morales, "La Terremoto"

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival carnavalero. Gran bailable +60, murgas de personas mayores, sorteos, shows. Desde las 20:00 h en Unión Vecinal La Rinconada (Pocito)

Carnaval de la familia. Carruajes, murgas, comparsas, bandas en vivo, intervención circense. Desde las 20:00 h en Av. Sarmiento y Linton (San Martín) Entrada libre y gratuita

Fiesta del Racimo y el vino. Desde las 21:30 h en Plaza Narciso Laprida Las Casuarinas (25 de Mayo). Locución de Mateo López, Alberto Jaled y Marcelo Roldán. Con Charly Tejada, Yesica Pereyra, Ernesto Carrión, Renacer de Canto, Ania Espinoza, La Retro Band, Caile, Abelino Cantos, 3 para el Canto, Julio Zamba Martínez. Academias Jazmín de Luna, Amanecer, Virgen de Guadalupe, El bailarín de la vida.

Fiesta del melón. Con Ecos colonieros, Las cuerdas del oeste, Los arrieros huaqueños, Raúl Russo, Camila y El Chile y su banda. Desde las 22:00 h en Club Juventud Unida (Tres Esquinas, Sarmiento)

CIRCO

Circo Safari Show. De lunes a viernes a las 22:00 h. Sábado y domingo, 20:00 y 22:00 h. En el Híper Libertad. Entradas $8.000

circo 2

EXPOSICIONES Y VISITAS

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco.

Veranos de nuestra niñez. Hoy Finissage, cierre de muestra con brindis. A las 20:00 h en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre y gratuita. Muestra colectiva, creación y producción de Pablo Yamamoto, curaduría de Lucila Riofrío Montoya. Exponen: Arturo Sierra, Belén Ramírez, Carmen Cuenca, Eliana Femenía, Elina Lucero Barud, Estela Milán, Fernando Loré, Humberto Costa, Isabel Fernández, Lucila Riofrío Montoya, Luis Godoy, María Rosa Plana, Oscar Fontalvo, Patricia Nicolía Flores, Silvina Martínez, Sonia Parisí, Teresa Gonella, Teresita Chiconi y Viviana González.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

terremoto Terremoto de 1944

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Chalet Cantoni Casa Cultural. Av. Libertador Gral. San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

image Museo Manzini

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, recepcion@anchipurac.com, instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.