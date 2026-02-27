Gran Hermano: bajaron a tres participantes de la placa y crece la tensión por la primera eliminación

A pocos días de haber comenzado Gran Hermano : Generación Dorada, los participantes expresaron sus votos en el confesionario en la primera gala de nominación y, tras quedar ocho participantes en placa, Santiago del Moro anunció en vivo quiénes bajaron y quiénes quedaron al borde del abismo.

“ Uno de ustedes abandona la casa el próximo lunes ”, advirtió el conductor del reality de Telefe , sin filtro. Y mostró los sobres con el veredicto del público que, hasta el momento, era votación positiva; y a partir de ahora, será negativa.

Aquellos nombres que estaban en los sobres dorados se ganaron el pase directo a continuar en carrera. E llos son: Carmiña Masi, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Manuel Ibero.

Por el contrario, en el sobre rojo, se encontraban los nombres de los participantes que deberán esperar la decisión del público para conocer quién será el primer eliminado de esta edición.

Quiénes dirimirán su permanencia en el programa son: Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

De esta manera, tres participantes lograron respirar aliviados y asegurarse una semana más dentro de la casa. Pero para el resto, el panorama es crítico.

“Uno de ustedes, chicos, abandona la casa el próximo lunes. Fuerza, a pensar… y así es la competencia, así es el juego”, cerró Del Moro.

¿Cómo fueron los votos de los participantes en la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada?

Los votos de cada uno de los hermanitos fueron los siguientes: