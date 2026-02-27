27 de febrero de 2026 - 12:29

Gran Hermano: bajaron a tres participantes de la placa y crece la tensión por la primera eliminación

Santiago del Moro anunció en vivo quiénes bajaron de placa y dejó a cinco jugadores al borde del abismo.

Santiago del Moro - Gran Hermano.

Por Redacción Diario de Cuyo

A pocos días de haber comenzado Gran Hermano: Generación Dorada, los participantes expresaron sus votos en el confesionario en la primera gala de nominación y, tras quedar ocho participantes en placa, Santiago del Moro anunció en vivo quiénes bajaron y quiénes quedaron al borde del abismo.

Uno de ustedes abandona la casa el próximo lunes”, advirtió el conductor del reality de Telefe, sin filtro. Y mostró los sobres con el veredicto del público que, hasta el momento, era votación positiva; y a partir de ahora, será negativa.

Placa de nominados de Gran Hermano: Generaci&oacute;n Dorada.

Placa de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada.

Aquellos nombres que estaban en los sobres dorados se ganaron el pase directo a continuar en carrera. Ellos son: Carmiña Masi, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Manuel Ibero.

Por el contrario, en el sobre rojo, se encontraban los nombres de los participantes que deberán esperar la decisión del público para conocer quién será el primer eliminado de esta edición.

Quiénes dirimirán su permanencia en el programa son: Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

De esta manera, tres participantes lograron respirar aliviados y asegurarse una semana más dentro de la casa. Pero para el resto, el panorama es crítico.

“Uno de ustedes, chicos, abandona la casa el próximo lunes. Fuerza, a pensar… y así es la competencia, así es el juego”, cerró Del Moro.

¿Cómo fueron los votos de los participantes en la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada?

Los votos de cada uno de los hermanitos fueron los siguientes:

  • Andrea del Boca: 2 votos para Carmiña y 1 para Zilli.
  • Emanuel Di Gioia: 2 votos para Brian y 1 para Zilli.
  • Lolo Poggio: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Zunino.
  • Carmiña Masi: 3 votos para Brian Sarmiento y 2 votos para Emanuel Di Gioia (espontánea).
  • Jennifer "Pincoya" Torres: 2 votos para Martín y 1 voto para Nicolás.
  • Tomy Riguera: 2 votos par Emanuel y 1 voto para Carmiña.
  • Danelik Galazan: 2 votos para Divina y 1 voto para Yipio.
  • Brian Sarmiento: 2 votos para Emanuel y 1 votos para Lola.
  • Catalina Tcherkaski "Titi": 2 votos para Eduardo y 1 voto para Carmiña.
  • Manuel Ibero: 2 votos para Pincoya y 1 voto para Cinzia.
  • Juani Caruso: 2 votos para Manu y 1 voto para Martín.
  • Yisela Pintos "Yipio": 2 votos para Carmiña y 1 voto para Pincoya.
  • Jenny Mavinga: 2 votos para Sol y 1 voto para Carmiña.
  • Nicolás Sícaro: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Pincoya.
  • Eduardo Carrera: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Zilli.
  • Gabriel Lucero: 2 votos para Zilli y 1 voto para Nazareno.
  • Lola Tomaszeusky: 2 votos para Carmiña y 1 para Lucero.
  • Franco Poggio: 2 votos para Manu y 1 para Carmiña.
  • Luana Fernández: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Juanicar.
  • Martín Rodríguez: 2 votos para Carmiña y 1 para Pincoya.
  • Nazareno Pompei: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Lucero.
  • Solange Abraham: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Lucero.
  • Yanina Zilli: 2 votos para Sol y 1 voto para Emmanuel.
  • Cinzia Francischiello: 2 votos para Manuel y 1 voto para Lucero.
  • Franco Zunino: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Mavinga.
  • Kennys Palacios: 2 votos para Lucero y 1 voto para Carmiña.
  • Daniela De Lucía: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Manuel.
  • Divina Gloria: 2 votos para Carmiña y 1 voto para Solange.
