FestiBach de Otoño en San Juan: vuelve el festival que celebra la música barroca

La provincia se prepara para sumergirse en la música de Johann Sebastian Bach . Del 20 al 24 de marzo, San Juan recibirá a figuras de talla internacional y jóvenes talentos locales en una nueva edición del FestiBach de Otoño. Se trata de un encuentro que ya echó raíces en esta tierra y que combina excelencia interpretativa y sentido pedagógico.

" Esto es una pasión para mí. Poder traer algo con este nivel es una alegría enorme y un lujo para todos ", afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO Guillermo López , mentor y director del festival , quien destacó que el proyecto busca cubrir un nicho poco transitado en el país: la interpretación del estilo barroco.

En esta edición, el público podrá encontrarse con dos novedades que vuelven a levantar la vara respecto de ediciones anteriores. Por un lado, la presencia de la soprano alemana Sibylla Rubens, de prestigio internacional; y del clavecinista Nikolai Ott , ambos oriundos de Alemania.

“Yo creo que es un privilegio tenerlos. Para mí, poder dirigirlos; y que vengan a San Juan artistas de este tamaño es una oportunidad para el público y también un aporte, en el aspecto formativo, muy importante para San Juan", subrayó López.

Y por otro, la interpretación en San Juan de cuatro movimientos de “El arte de la fuga" (Die Kunst der Fuge) de Bach, de considerable extensión y gran complejidad técnica, que se irá completando en sucesivas ediciones.

“Es, quizá, la obra más increíble de Bach. Es una obra que dura como una hora y media en total y tiene 18 partes, muy complejas contrapuntísticamente”, la describió. “Mi intención es ir gradualmente, haciendo en cada festival más números hasta que podamos completarla", acotó el músico, quien volverá a contar con las actuaciones del violinista Pablo Grosman y de un joven seleccionado de la Orquesta Escuela San Juan.

Una agenda de conciertos imperdibles

La música comenzará a sonar el viernes 20 en la Iglesia Metodista con un concierto de música de cámara. La velada contará con actuaciones solistas (por ejemplo de cello y clavecín) y obras de conjunto.

“Ott va a tocar también, algunas obras solo, otras con Pablo Grosman y uno de nuestros cellos, Charlie Woodhouse", adelantó el director. Luego agregó: “Y terminamos con una novedad, diría, para San Juan, que es El arte de la fuga, de Bach”, a cargo del cuarteto de cuerdas local, formado por miembros de la Orquesta Escuela San Juan. “Son todos chicos jóvenes que están tocando muy bien. Ellos tocan también en el grupo que va a acompañar a los artistas alemanes, que es el grupo de docentes de la Orquesta Escuela”, resaltó.

El sábado 21, la escena se trasladará al Teatro del Bicentenario. Allí se presentará la soprano alemana Sibylla Rubens, una figura de fama mundial que ha pisado escenarios como el Carnegie Hall y cuenta con más de 100 discos grabados. Estará acompañada por su compatriota Nikolai Ott, joven maestro que ya es un habitué en los circuitos europeos y que –dijo López- siente un especial afecto por Argentina.

Junto a músicos locales desplegarán un programa que incluye la Misa en si menor y la Pasión según San Mateo.

El telón se bajará con una muestra final de lo trabajado en las masterclasses, otro concierto que tendrá como sede la Iglesia Metodista, el 24 de marzo.

Masterclasses en el Teatro del Bicentenario

Más allá del espectáculo, el FestiBach mantiene un firme compromiso con la educación. Durante tres días, los maestros invitados brindarán capacitaciones intensivas.

Sibila Rubens dictará una masterclass de canto dividida en dos ejes: uno profesional, centrado en las grandes obras vocales de Bach (oratorios y misas), y otro vespertino dedicado a la técnica vocal general. "Acá no importa si cantás tango o folclore; ella dará aspectos de sanidad vocal y técnica para manejar mejor el instrumento", señaló López.

Por su parte, Nikolai Ott encabezará un taller para pianistas sobre la técnica del bajo cifrado. Esta práctica barroca, casi un arte perdido de la improvisación, consiste en construir la armonía a partir de cifras escritas debajo de una línea de bajo. Según explicó el director: "Es un aporte formativo muy importante para San Juan; el instrumentista debe improvisar lo que toca su mano derecha en base a esas cifras".

Una pasión barroca

El origen del FestiBach se remonta a 2018, inspirado en la labor de difusión que grandes maestros como Mario Videla realizaron en el país. Comenzó con el Coro Bach que creó López, con el que dio el primer concierto de cantatas.

A partir de entonces, el encuentro ha ido “subiendo la vara” año a año hasta llegar a la estructura actual del festival, donde ya no solo se presentan conciertos y masterclasses, sino que se ha consolidado un proyecto pedagógico con la Orquesta Escuela.

Lo que permanece como faro es la música barroca, “que no es un repertorio frecuente en los conciertos en Argentina”, dijo.

“Hay muy poca gente que trabaja el estilo barroco como se lo conoce hoy en Europa, puntualmente. La mayoría de los músicos, lógicamente, están habituados y conocen el lenguaje que viene del clasicismo hacia acá. Pero lo que es anterior al clasicismo, que es el barroco, es un nicho poco transitado en general”, explicó López, quien dijo que zambullirse en esta música “requiere entender que tiene un lenguaje diferente. La sonoridad del barroco es muy distinta, porque involucra desde afinaciones más bajas hasta el uso de instrumentos que luego desaparecieron, como la flauta dulce o las violas de gamba”, señaló. Y sumó “Ahí es donde yo estoy poniendo el foco y tratando de darles a los chicos de la Orquesta Escuela una formación integral en ese estilo”.

A pesar del prestigio alcanzado, el FestiBach sigue siendo un movimiento independiente que necesita del apoyo de sponsors. "Es todo a pulmón. Me encantaría que hubiese un poco más de conciencia de lo que implica esto a nivel educativo para los chicos y para el público; y por lo tanto, más ayuda", concluyó el director y músico sanjuanino, radicado hace más de dos décadas en Alemania, cuya visión ha logrado que San Juan sea, por unos días, la capital de la música de Bach.

Cronograma de Conciertos

* Viernes 20 de marzo | 21:00 h

Lugar: Iglesia Metodista (Av. Alem 432 sur)

Programa: Concierto de Música de Cámara. Incluye suites para cello solo, obras para clavecín y la gran novedad para San Juan: los primeros cuatro movimientos de El arte de la fuga.

Entrada: $10.000

* Sábado 21 de marzo | 21:00 h

Lugar: Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

Programa: Recorrido por las grandes obras de Bach, la soprano Sibylla Rubens y el clavecinista Nikolai Ott. Acompañamiento de la Orquesta Escuela.

Entrada: $10.000 en boletería del teatro y en TuEntrada.com

* Martes 24 de marzo | 20:00 h

Lugar: Iglesia Metodista (Av. Alem 432 sur)

Programa: Concierto de cierre. Presentación abierta al público para mostrar el trabajo realizado durante las masterclasses con los cantantes y continuistas.

Cronograma de Masterclasses

Del domingo 22 al martes 24 de marzo

Inscripciones a Masterclasses: [email protected]

Informes: Vía whatsapp al teléfono +49 163 5066904

* Masterclass de Canto - Sibylla Rubens

Mañana: Nivel profesional. Trabajo sobre áreas de grandes obras vocales de Bach (Oratorios, Misa en Si menor).

Tarde: Técnica vocal general. Abierto a todos los registros y estilos (tango, folklore, etc.), con foco en la sanidad y manejo del instrumento.

* Taller de Bajo Cifrado y Continuo - Nikolai Ott

Destinatarios: Pianistas y músicos interesados en la técnica de interpretación barroca e improvisación de armonías sobre bajo cifrado.