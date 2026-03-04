Fiesta de la Empanada en Rivadavia: una veintena de concursante detrás del premio mayor y habrá elección de reina

La Fiesta de la Empanada en La Bebida, Rivadavia , es un hecho y sus organizadores se encuentran a contrarreloj alistando todos los preparativos para la realización de un evento que promete instalarse en el calendario de fiestas provinciales. La cita será este sábado y habrá varias actividades que se desarrollarán durante el encuentro.

“La propuesta pretende darle identidad a la localidad a través de la gastronomía, buscando un lugar en el calendario provincial. Es organizado por los vecinos de la zona, conjuntamente con el grupo ‘La 19 de Rivadavia’ y la Radio Rivadavia 99.1” , detalló uno de los organizadores, Enrique Gavia, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El evento contará con una interesante grilla de artistas, con la presencia en el escenario de Leo Jorquera, Juan González, el grupo Amanecer Folclórico, Yeni Oliva, Los Sudakas, Lucho y El Rey entre otros. Además, se presentarán academias folclóricas del departamento y los presentes podrán disfrutar del tributo a Ulises Bueno.

Desde la organización aseguraron además que habrá reconocimiento a deportistas y personalidades destacadas de La Bebida, ya que uno de los pilares fundamentales del evento es poner en valor la identidad local.

Uno de los principales atractivos de la fiesta será el Concurso de la Empanada Criolla. Gavia aseguró que se han inscripto 20 equipos, integrados por una o dos personas, que buscarán quedarse con el galardón mayor.

Seis personalidades del rubro gastronómico tendrán en su poder la decisión de elegir la mejor empanada del certamen, destacando no solo por la presentación sino el sabor, textura, ingredientes y los secretos que hacen a cada empanada única.

El concurso premiará, con dinero en efectivo, las tres mejores empanadas y además se brindarán reconocimientos a los participantes.

“Lo bueno es que quien desee participar puede llevar más producción y venderla en la fiesta. Las ganancias que obtengan serán para ellos mismos, siendo una posibilidad más de negocio para los emprendedores”, indicaron desde la organización.

Elección de la Reina de la Empanada, el broche de oro

Además de la grilla de artistas y el concurso de la empanda criolla, se sumará en esta edición la elección de la reina, con 18 postulantes a la corona. “Queremos recuperar este tipo de certámenes que estuvieron en auge durante muchos años”, aseguró Gavia.

La elección de la reina quedará en manos de un jurado compuesto por 20 personas que evaluarán distintas características a la hora de elegir su favorita. La presentación de las candidatas se ha hecho por las redes sociales del grupo organizador del evento, demostrando el alto interés de las jóvenes de la localidad en ser parte de la primera edición de la Fiesta de la Empanda.

El dato sobre la Fiesta de la Empanda en Rivadavia

Se llevará a cabo en la Unión Vecinal de la Bebida, en Ignacio de la Roza entre Rómulo Fernández y calle Brasil. La entrada es libre y gratuita y quienes asistan podrán llevar reposera pero no se permitirá el ingreso con conservadoras o bebidas.

La entrada es libre y gratuita y las actividades iniciarán a las 20:30 horas.

Una por una, las candidatas a Reina de la Empanda

