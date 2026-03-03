Sentido adiós al Chicato Sánchez: la música de San Juan está de luto

Las redes sociales se colmaron de tristeza desde anoche , apenas trascendió la lamentable noticia. Y también de sentidas palabras de colegas y amigos, que se volcaron allí para despedir a Ricardo Daniel Sánchez Quiroga –“ el Chicato Sánchez ”-, talentoso y versátil músico sanjuanino, cantante y compositor, quien falleció el lunes 2 de marzo.

Sánchez estaba internado en Unidad Coronaria del Hospital Rawson. Había sido sometido a una cirugía y días atrás colegas hicieron público un pedido de sangre para él. Sin embargo, finalmente, a sus 65 años, se fue de gira -como dicen en el ambiente-, para desplegar su creatividad y sensibilidad en otros planos

Amante de la música desde pequeño, Sánchez integró varios grupos y, curioso y apasionado como era, pasó también por distintos géneros musicales: desde el rock al flamenco, desde el folclore al jazz. “Era un adelantado”, coinciden algunos que conocían su singularidad a la hora de crear.

Discípulo principalmente de Renato Ligutti, con quien estudió flauta, tuvo varios maestros. Entretanto, el guitarrista y tecladista que de adolescente incursionó en la Escuela de Música, fue parte de combos con los que cultivó sus muchas aristas musicales. Tocó la flauta y cantó en el grupo vocal Villicum (de Nito Costanza ) y también puso su sello en Aire Flamenco ; Integró Sauzal , Cables y Carteles, Teatro Mágico y País de Arena , entre otros, combos todos con reconocidos colegas de la provincia. Y también acompañó a cantantes de la provincia, como Susana Castro, Claudia Pirán y Mariana Clemensó .

chicato clemensó Vieja postal, junto a Mariana Clemensó y equipo

Proyección nacional

Músico sesionista, su talento trascendió la frontera de San Juan. Estudió jazz en Buenos Aires, también tocó con Suna Rocha y hasta fue seleccionado por concurso para integrar la 1° orquesta de Música Popular.

“No se termina”, confesó una vez en el envío Benditos Artistas Nuestros, que lo tuvo de invitado, donde contó que muchos le decían que ya estaba todo inventado en la música… pero no para él, que sentía que todavía había mucho por hacer.

Dejó, afortunadamente, varios registros de su prolífica producción. En YouTube se lo puede escuchar cantando sus personalísimas Por los demás, Un pájaro arde, Chiulan, Bienvenida la flor, Gira girasol, Luna en Trinidad, Agua, El rinconada, Nube Viajera y Un pájaro arde, entre otras.

Escuchá uno de sus temas icónicos, Luna en Trinidad

Adiós al Chicato Sánchez

Querido en el ambiente, los artistas sanjuaninos dejaron plasmadas, en su muro de Facebook y en las redes en general, cariñosas palabras de despedida para el músico. Te compartimos algunas de ellas (dixit):

image

Javier Gómez: “Con profunda tristeza me doy cuenta de que debí decirte GRACIAS!!! Con mucha pena entiendo que debí decirlo en voz alta, aquí, en estas redes tan llenas de odio, para que los jóvenes supieran que fuiste un precursor, un fundador, una guía silenciosa que nadie veía pero que siempre estuvo ahí.... Un músico enorme, que hiciste canciones cuando todos solo escuchábamos casetes; vos ya componías. Decirles que nos enseñabas acordes raros, tantos o más que los de Luis Alberto Spinetta (a quien escuchábamos en casetes)”

Celeste Castro: “Alto músico (…) Un humilde para tanto talento”

Javier Conturzo: “Descansa en paz querido Ricardo Daniel Sanchez Quiroga!! Tu música seguirá...!! Ahí la terraza del Bardiani!!”

Gokú Illanes: “Buena gira Ricardo Daniel Sanchez Quiroga! Tu luna en Trinidad vivirá en nuestro cantar y recuerdo compadre Chicato”

Grachi Moreno: “Otro amigo que se nos va... gracias Ricardo Daniel Sanchez Quiroga, Chicato, por tu música!”

Carli Pereyra: “La mejor manera de recordar a Ricardo Daniel Sanchez Quiroga "El Chicato" es con música... Nosotros nos dimos el gusto de que nos fuera a escuchar en vivo y poderle hacer escuchar la versión que hicimos de ‘Oh, cometa’. Buen viaje, maestro!!!

Ana Laura Paroldi. “QEPD Ricardo Daniel Sanchez Quiroga, te abrazo tío, hasta siempre”

Mariana Viera Campbell: “Hoy el cielo se llena de música... Vuela alto querido Chicato Ricardo Daniel Sanchez Quiroga”

Miguel Ambas: “Una tristeza infinita. Un gran tipo, un enorme talento. Sus canciones son de lo más hermoso que se escribió en San Juan. Hasta siempre”

Ignacio Achem: “Un Distinto El Chicato Sanchez. QEPD querido Ricky”

Eduardo Chirino: “Que triste noticia, has partido querido amigo desde la juventud. Tenias la humildad de los sabios, que de tanto que saben, ni se acuerdan que saben. Que en Paz descanses querido Chicato”

Javier Costilla: “Chau querido Chicato que tengas un hermos viaje. Seguirá sonando tu cometa musical. Maestro, Gracias por permitirme conocerte. Salud por siempre!!”