Tras las ráfagas de hasta 90 km/h en San Juan, bomberos trabajaron intensamente para remover árboles y ramas caídas

Un árbol de 30 metros cayó en Santa Lucía y cortó totalmente la calzada. No hubo heridos, pero sí daños en el tendido eléctrico e Internet.

El fuerte viento Sur que azotó a San Juan y que, según registros, alcanzó ráfagas cercanas a los 90 km/h, provocó distintos inconvenientes en la provincia. Uno de los hechos más impactantes ocurrió en el departamento Santa Lucía, donde un enorme árbol cayó y bloqueó por completo una calle.

El episodio se registró alrededor de las 21, cuando un vecino de la zona dio aviso telefónico sobre la caída de un árbol en calle Huarpe, al este de Talacasto, en el barrio Difunta Correa.

arboles caidos viento san juan02032026 Hasta el lugar se desplazó el móvil 2 del Cuartel 5 de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía. Al arribar, el personal constató que un pino de aproximadamente 30 metros de altura yacía sobre la calzada, obstruyendo totalmente el tránsito.

arboles caidos viento san juan020320262 Los bomberos trabajaron en el lugar realizando el trozado y retiro del ejemplar hasta liberar la circulación vehicular. Afortunadamente, no se registraron víctimas.

Sin embargo, la caída del árbol provocó daños en el tendido eléctrico y de Internet. En el operativo también colaboró personal municipal.