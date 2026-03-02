Le hicieron una cámara oculta a un pastor en San Juan: "¿Tengo feo olor?"

Una particular cámara oculta realizada en una iglesia de San Juan comenzó a circular con fuerza en redes sociales y ya suma cientos de interacciones. El video fue publicado por la cuenta Ministerio Vida Abundante (@mva.sanjuan) en Instagram y tiene un objetivo claro: combinar humor con difusión del mensaje religioso.

El clip arranca con un título que anticipa el tono: “Diciéndole cosas random al pastor” . A partir de ahí, se suceden escenas grabadas desde lejos, aparentemente sin que el pastor esté al tanto, en las que distintos fieles se le acercan con comentarios inesperados.

Por ejemplo, en una de las primeras escenas, un hombre se aproxima y le dice con total seriedad: “¿Me da 3 segundos?” . Y acto seguido comienza a contar hasta tres, dejando al pastor desconcertado.

Luego, una mujer se le acerca y dispara: “Che, re larga. Casi me puse a parir ahí atrás”. El pastor, confundido, pregunta qué pasó, y ella aclara entre risas que se refería a lo extensa que fue la prédica.

Pero uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando una joven le pide: “Sentime el olor… ¿tengo feo olor? Porque no me he bañado” . La reacción del pastor, que intenta mantener la compostura ante cada situación, terminó siendo parte clave del humor del video.

Según se desprende del contenido, la intención es viralizar la cuenta y mostrar un costado más distendido de la comunidad religiosa para atraer a más personas.

Comentarios divididos: entre la risa y el debate en Instagram

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, las opiniones fueron variadas.

Algunos usuarios cuestionaron el tono:

“Me parece un poco fuera de lugar cómo se acercan o le tocan. Yo creo que necesita más respeto”.

Otros, en cambio, celebraron el humor:

“Le digo a mi pastor ‘sentime el olor’ y mi pastora me sube pa arriba y pa abajo más o menos ”.

“Jajaja genio el pastor, me tenté con las caras que hace la pastora, bendiciones ”.

“ Geeniooos siempre con ese humor tan único bendiciones!!”.

“Cómo me reí con este video ”.

“La paciencia del pastor… y se ve que es un amooor”.

“La muchacha que le dijo que casi termina pariendo por lo largo de la prédica jajaja, hirió sus sentimientos”.

También hubo mensajes afectuosos como:

“Qué señor tan hermoso Dios los bendiga siempre”.

Humor en la iglesia: una estrategia que suma visualizaciones

El video demuestra cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para instituciones religiosas que buscan llegar a nuevas generaciones. El humor, la espontaneidad y el formato de cámara oculta parecen ser una combinación efectiva para generar alcance.

Entre risas, críticas y bendiciones, el clip sigue sumando reproducciones y posicionándose como uno de los contenidos más comentados del momento en el ámbito local.

Mirá el video