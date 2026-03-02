2 de marzo de 2026 - 21:10

Viento Sur en San Juan con ráfagas que superaron los 90 km/h

Se cumplió el alerta del Servicio Meteorológico Nacional y el viento sopla con fuerza en San Juan, con ráfagas que superaron los 90 km/h.

image

El alerta por viento en San Juan se cumplió y el fenómeno ya se hace sentir con intensidad en distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado vientos del sector sur de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podían superar los 90 km/h, y las condiciones previstas comenzaron a registrarse durante la jornada.

A las 21, el SMN reportó que el viento es de 65 km/h.

Las fuertes ráfagas generaron complicaciones en zonas urbanas y rurales, con polvo en suspensión y brusca disminución de temperatura, características típicas del viento Sur. El fenómeno afecta principalmente a áreas del Gran San Juan y departamentos aledaños, donde se reportaron ráfagas intensas desde horas del final de la tarde.

Alerta y recomendaciones oficiales

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que el área sería afectada por vientos del sector sur, lo que finalmente se confirmó. Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos y extremar precauciones al conducir, especialmente en rutas expuestas.

