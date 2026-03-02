Viento Sur en San Juan con ráfagas que superaron los 90 km/h

Se cumplió el alerta del Servicio Meteorológico Nacional y el viento sopla con fuerza en San Juan, con ráfagas que superaron los 90 km/h.

Compartir







El alerta por viento en San Juan se cumplió y el fenómeno ya se hace sentir con intensidad en distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado vientos del sector sur de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podían superar los 90 km/h, y las condiciones previstas comenzaron a registrarse durante la jornada.

A las 21, el SMN reportó que el viento es de 65 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028629541925634205&partner=&hide_thread=false Viento Sur en San Juan. Las ráfagas superan los 90 kilómetros por hora. pic.twitter.com/abBVFV1aBx — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 3, 2026 Las fuertes ráfagas generaron complicaciones en zonas urbanas y rurales, con polvo en suspensión y brusca disminución de temperatura, características típicas del viento Sur. El fenómeno afecta principalmente a áreas del Gran San Juan y departamentos aledaños, donde se reportaron ráfagas intensas desde horas del final de la tarde.