2 de marzo de 2026 - 21:55

Sarmiento proyecta construir baños públicos y de uso gratuito en Media Agua

Desde el municipio de Sarmiento dijeron que esperan la aprobación del Concejo Deliberante para iniciar la obra.

Los baños públicos en Sarmiento están pensados para la gente que concurre a la villa cabecer a hacer trámites o a divertirse en la Plaza Dominguito.

Foto:

Por Fabiana Juarez

Con el objetivo de brindar más y mejores servicios a la comunidad, el municipio de Sarmiento planifica construir baños públicos y de uso gratuito en Villa Media Agua. Ya tiene el proyecto listo, sólo hace falta que el Concejo Deliberante dé el visto bueno para iniciar esta obra que se suma a otras donde se priorizó la comodidad para la gente, como fue la plaza con techo.

Eduardo Moreno, al cargo de la Dirección de Obras del municipio de Sarmiento, dijo que el proyecto establece la construcción de dos bloques de baños en puntos neurálgicos de la villa cabecera. Uno estará en al lado del Centro Cultural, frente a la Plaza Dominguito. Y otro, en la zona más comercial, sobre calle 25 de Mayo, al lado de las Salas Velatorias Municipales.

Uno de los dos bloques de sanitarios públicos se construirá en frente a la Plaza Dominguito, en Media Agua.

‘Elegimos estos dos sectores para construir los baños por cuentan con mucha afluencia de gente tanto de lunes a viernes como los fines de semana, por gente que llega a realizar algún trámite o a divertirse en la plaza’, dijo Moreno.

Detalles de los baños públicos en Sarmiento

El funcionario agregó que en ambos sectores se proyecta construir un bloque de sanitarios de material, con tres baños para mujeres y tres para hombre. Y que cada bloque contará además con un baño para personas con discapacidad.

Cada bloque tendrá un total de siete baños, tres para hombre, tres para mujeres y uno para personas con discapacidad.

Cada bloque también contará con ventilación, un tanque de agua de 1.000 litros de capacidad e iluminación para que los vecinos puedan usar este servicio durante la noche.

Sesión extraordinaria en Sarmiento

