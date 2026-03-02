EMICAR apunta a enseñar a quien enseña a manejar con una Escuela de Seguridad Vial

El titular de EMICAR confirmó que apuntarán a trabajar con los instructores para una correcta formación de nuevos conductores. Lo que se sabe hasta el momento.

Desde EMICAR durante años se puso la mirada crítica sobre los instructores de manejo y personas que le cobran a los sanjuaninos por enseñarles a manejar, debido a las premisas con las que comparten los conocimientos, llevando a que a veces quienes aspiran a tener su licencia de conducir deban ir más de una vez a rendir el examen. Sin embargo, este año se buscará trabajar en conjunto con ellos.

Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO el gerente de EMICAR, Ernesto González, quien aseguró que este año pondrán en marcha la Escuela de Seguridad Vial, que buscará “enseñar al que enseña”. De esa manera se buscará que toda persona que tome el rol de educador tenga en cuenta las pautas y premisas que consideran los evaluadores a la hora de tomar el examen de conducir.

“Vamos a dictar cursos para que sepan cómo son las pruebas y tengan un lugar donde aprender a enseñar. Es lo mejor que podemos hacer por los nuevos conductores desde EMICAR ya que, si fueron bien preparados por alguien capacitado, deberían venir y aprobar en la primera instancia”, destacó el titular del organismo.

image La decisión de poner en marcha este proyecto tiene una justificación detrás, apoyada por los datos. Más del 40% de los aspirantes a tener la licencia de conducir desaprueban el examen práctico la primera vez, debido a que muchas veces llegan sin tener conocimiento de cuestiones vinculadas propiamente al vehículo como a las maniobras.

“No basta con creer que porque se sabe estacionar se sabe conducir. Hay que tener en cuenta que se evalúa la totalidad de la práctica”, indicó González.