EMICAR apunta a enseñar a quien enseña a manejar con una Escuela de Seguridad Vial

Desde EMICAR durante años se puso la mirada crítica sobre los instructores de manejo y personas que le cobran a los sanjuaninos por enseñarles a manejar, debido a las premisas con las que comparten los conocimientos, llevando a que a veces quienes aspiran a tener su licencia de conducir deban ir más de una vez a rendir el examen. Sin embargo, este año se buscará trabajar en conjunto con ellos.
Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO el gerente de EMICAR, Ernesto González, quien aseguró que este año pondrán en marcha la Escuela de Seguridad Vial, que buscará “enseñar al que enseña”. De esa manera se buscará que toda persona que tome el rol de educador tenga en cuenta las pautas y premisas que consideran los evaluadores a la hora de tomar el examen de conducir.
“Vamos a dictar cursos para que sepan cómo son las pruebas y tengan un lugar donde aprender a enseñar. Es lo mejor que podemos hacer por los nuevos conductores desde EMICAR ya que, si fueron bien preparados por alguien capacitado, deberían venir y aprobar en la primera instancia”, destacó el titular del organismo.
“No basta con creer que porque se sabe estacionar se sabe conducir. Hay que tener en cuenta que se evalúa la totalidad de la práctica”, indicó González.
El desarrollo de la Escuela de Seguridad Vial pretende igualar el conocimiento de los instructores, que son quienes formarán a los nuevos conductores que luego de tener el carnet saldrán a las calles sanjuaninas. Además, llevará seguridad a aquellas personas que buscan un instructor para aprender evitando que caigan en el engaño de algunos que se aprovechan para obtener un rédito económico a costa de una mala o escasa formación.
La Escuela de Seguridad Vial funcionará en las instalaciones de EMICAR y todos aquellos interesados en obtener mayor información al respecto pueden comunicarse con el organismo o dirigirse a Pasteur 256 Oeste, donde se encuentra el organismo.