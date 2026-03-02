Rivadavia ya comenzó a construir la segunda parada de colectivos climatizada

La Municipalidad de Rivadavia avanza con su plan de modernización urbana que busca mejorar la experiencia de los usuarios de transporte público de pasajeros. Hoy comenzó con la construcción de la segunda parada de colectivos climatizada. Cabe recordar que el municipio de este departamento planificó construir 6 paradores de este tipo. El primero está frente a la Plaza Madre Universal.

Sobre calle Rastreador Calívar, llegando a Avenida Libertador y frente al Paseo Sarmiento, ya se ve los primeros avances de obra de la segunda parada climatizada que desde hoy construye el municipio de Rivadavia para mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Tal como fue la primera parada que el municipio inauguró frente a la Plaza Madre Universal, la nueva también incorporará un sistema de aire acondicionado frío–calor, permitiendo que el espacio sea ideal para el resguardo de los pasajeros durante las altas temperaturas en verano de los fríos de invierno.

Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia, destacó que esta iniciativa responde a una mirada estratégica, enfocada en poner al vecino en el centro de las políticas públicas, apostando a obras innovadoras que impactan en la vida cotidiana y jerarquizan el espacio urbano.

La nueva parada también será una especie de ‘pecera’, con paredes de blindex transparente, para que los usuarios puedan saber cuándo se acerca el colectivo que están esperando. Además tendrán puerta corrediza, iluminación en interior y exterior, bancos de espera y pantalla informativa.

La primera parada de colectivos climatizada de Rivadavia se encuentra frente a la Plaza Madre Universal.

Las próximas paradas en Rivadavia

Los planes municipales incluyen la construcción de cuatro paradas climatizas más para completar un total de seis. Las cuatro restantes estarán en:

-Universidad Nacional de San Juan, sobre Avenida Ignacio de la Roza en el ingreso de la Facultad de Sociales.

-En la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y Calle Meglioli, sobre la vereda Norte.

-Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la Universidad Católica de Cuyo

-Avenida Libertador, frente al Hospital Marcial Quiroga, en cercanías del municipio.