Mapa de alquileres en el Gran San Juan: Capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios más bajos

El mercado inmobiliario es tan amplio como variado. Mientras hay un auge de casas en venta que se evidencia en la cantidad de viviendas con el tradicional cartel, la disponibilidad de departamentos en alquiler varía conforme la zona. DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento sobre las disponibilidades y los valores estimados de inmuebles con una habitación.

Gran parte de estos departamentos se encuentran publicados en el sitio Compra en San Juan , que funciona como una web de avisos clasificados, aunque también hay varias publicaciones en Marketplace. Son pocas las ofertas administradas por dueño directo, quedando gran parte de los inmuebles en mano de las inmobiliarias, lo que se traduce en un gasto mayor a la hora de mudarse por la comisión de los corredores.

Otra de las características que comparten los inmuebles disponibles, sin distinción de zona, es que su gran mayoría están destinados a una o dos personas, sin hijos y sin mascotas. Esto limita las posibilidades de encontrar un hogar si se trata de un grupo familiar reducido o una persona con un perro, por mencionar un ejemplo.

Es importante aclarar que hay una mayor cantidad de inmuebles disponibles en comparación a los publicados, por lo que las ofertas relevadas no son las únicas.

Varias son las opciones que se pueden encontrar publicadas y hay alternativas amobladas y semiamobladas que provocan una variación en el precio.

En torno a la disponibilidad de zonas, se pueden encontrar alternativas “accesibles” (todo dependerá del presupuesto individual que se destine al alquiler) en el corazón del microcentro sanjuanino como también en la periferia, sin haber tanta diferencia de precios.

Con relación a los valores, el promedio de ofertas ronda entre los $380.000 y $500.000, aunque se pueden encontrar alternativas más económicas, por ejemplo, inmuebles que se alquilan por $280.000; y espacios más caros que llegan a los $700.000, siendo éstas últimas las que más abundan.

En torno a los espacios publicados, son significativamente menores en cantidad en comparación con Capital. Para tener una idea, mientras las ofertas en Capital superan las 10 páginas, en el departamento del norte solo figuran 10 inmuebles disponibles.

Con relación a los precios, los mismos son significativamente inferiores, con valores que por debajo de los $300.000, encontrando por ejemplo un departamento publicado cuyo valor mensual es de $180.000.

Gran parte de estos espacios son para una o dos personas, sin mascotas, con contrato por inmobiliaria.

Yéndonos hacia el sur, las ofertas se incrementan, pero continúa por debajo de las propuestas que se pueden encontrar en Capital.

En el caso de los departamentos en alquiler publicados en Rawson, los precios rondan entre los $240.000 y $350.000. Sin embargo, se pueden encontrar algunas propuestas atractivas para el bolsillo, como inmuebles cuyo canon es de $180.000 por mes.

El valor final depende en gran medida de la zona en la que se encuentra y las condiciones del inmueble, siendo aquellos considerados “de categoría” como más caros.

En el departamento del oeste se puede encontrar una mayor cantidad de ofertas disponibles para alquilar, tanto amoblados como sin amoblar.

Con relación a los precios, los mismos varían de acuerdo a la ubicación del departamento como también las comodidades que pueda ofrecer. Los valores promedio rondan entre $350.000 y $430.000 y una particularidad observada en las publicaciones es que gran parte de las ofertas suman la cochera como un agregado de valor al inmueble.

Similar a lo que se observó en Chimbas, es escasa la oferta de departamentos publicados para Santa Lucía, encontrando solo 21 inmuebles disponibles que cumplen con la característica de tener un dormitorio.

Si nos detenemos en los valores promedios, los mismos oscilan entre los $280.000 y los $350.000; aunque se pueden encontrar alternativas más caras, por ejemplo, un dúplex ubicado en el interior de un barrio privado que se encuentra en $650.000 el alquiler mensual.