El Río San Juan tuvo cerca de un 40% menos agua que en el peor pronóstico hídrico

El pronóstico hídrico para el año hídrico 2025-2026 no era alentador , pero iba a permitir distribuir agua al agro y el uso humano sin tener que reducir lo que se acumuló en los diques en 2025. Lamentablemente, el río San Juan no actuó como se esperaba y pasados los meses cálidos , quedó muy por debajo del cálculo inicial.

Según los especialistas del Gobierno, que armaron un documento con todos los datos sobre el comportamiento del río hasta ahora, la cantidad de agua que llegó está por debajo de todos los pronósticos, incluso el más pesimista . Esto se habría producido por una serie de fenómenos naturales en la Cordillera de los Andes.

Así, el derrame hasta el 26 de febrero fue de 302 hectómetros cúbicos, mientras que hasta la misma fecha en 2025 había sido de 750 hectómetros . Con estos valores, volvieron a calcular cuánta agua se podría sumar en lo que resta de la temporada y dieron con tres escenarios, en los que en todos terminaría siendo un año extremadamente seco.

Los cálculos tienen en cuenta que a partir de marzo el comportamiento natural del río es bajar su derrame. Esto debido a que al haber menos temperatura, baja también el derretimiento de nieve. Además, es durante el verano cuando la mayor parte de lo acumulado pasa a estado líquido y en la actualidad ya casi no quedan manchas blancas en la Cordillera.

El año hídrico se calcula desde el 1 de octubre, cuando las nevadas en cordillera más importante ya terminaron, hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Por eso se considera que el actual ciclo se encuentra acercándose a terminar su primera mitad .

En la imagen satelital de la NASA, capturada este sábado 28 de febrero, se puede ver que en la cordillera sanjuanina solo quedan unas pocas zonas con nieve.

Debido a esto, las autoridades ya consideran que los pronósticos que se calcularon en 2025 no podrán cumplirse. En el nuevo cálculo, calculan que en la primera hipótesis, la más negativa, el derrame total (es decir el volumen de agua que aportará durante todo el año el río) será de 531 hm3. Esto queda muy por debajo del peor escenario que se planteó en el pronóstico original, que era de 760 hm3.

derrame río En la imagen se puede ver que el río aportó mucha menos agua de la esperada, en comparación con los tres pronósticos.

En la segunda hipótesis esperan que el acumulado sea de 572 hm3, en comparación con los 950 que se esperaban, casi un 40% menos. Este valor medio que calculan los técnicos es el que en general se tiene en cuenta, ya que suele tener más aciertos año a año.

La opción más optimista es la hipótesis 3, en la que esperan que el derrame total alcance los 614 hm3 durante todo el año 2025/2026. El escenario de máxima en el pronóstico original era de 1.139 hm3.

Incluso si se cumple esta tercera hipótesis, quedaría por debajo del pronóstico menos optimista que hicieron los técnicos de Hidráulica a principio de año, que eran 760 hm3. A su vez, plantearía un escenario de crisis hídrica similar a años muy secos como el 2020/2021, donde llegaron 609 hm3. En el peor de los casos, el volumen del río San Juan quedaría cerca del peor año en el último siglo, que fue 2021/82022, donde llegaron solo 536 hm3.

Por qué difiere tanto de lo pronosticado

David Devia, Secretario de Agua y Energía de la provincia explicó que el pronóstico de este año se hizo con la misma metodología y estuvo a cargo del mismo técnico que en 2024/2025, cuando entre lo anunciado y lo que sucedió prácticamente no hubo diferencias.

El funcionario explicó que según especialistas, tanto del Estado como de la UNSJ, lo que ocurrió este año fue se produjo una gran cantidad de sublimación en alta cordillera. “En los meses donde debía empezar el calor, como octubre, las temperaturas se mantuvieron bajas, haciendo que menos agua se derrita”, explicó.

cd335494-88ca-469d-b316-e3c62385a88a La extensión de los días de frío más la sequedad ambiente en cordillera causaron que el pico de agua de noviembre-febrero no ocurra.

El colchón de nieve, que debía empezar a alimentar los ríos, quedó algunas semanas más en las montañas y debido a la baja humedad ambiente, parte del agua se sublimó. Este proceso natural, que pasa siempre aunque en menor medida, es cuando la nieve en lugar de pasar de estado sólido a líquido, se convierte directamente en vapor.

Esto es normal en ambientes cordilleranos, en especial por la alta radiación solar al tener menor densidad atmosférica. Esta vez este fenómeno se acentuó por la baja humedad ambiente, algo que el secretario atribuyó también a los efectos del cambio climático.

Qué pasa con los diques

Durante el año hídrico 2024/2025 la provincia tuvo su primer ciclo moderado en años, con 1.250 hm3 de derrame total. Esto sirvió para que las autoridades pudieran entregar al agro 800hm3 para el riego y también para poder recuperar los niveles de los embalses.

Es que durante la sequía de principios de década los tres diques quedaron por debajo de los niveles mínimos de seguridad. En la actual temporada empezaron todos menos Ullum por encima de las cotas mínimas, pero debido a que el año será tan malo, no será posible guardar agua nuevamente y es posible que tengan que reducir su nivel.

Cómo cerrarán el año hídrico dependerá de cómo decidan el Gobierno y el agro, que son los principales usuarios, cómo utilizar el agua que llega por el río y también las reservas que hay en los embalses.