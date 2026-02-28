Señor González presentó el nuevo Toyota Yaris Cross bajo el lema "Tu primer híbrido"

En una noche que convocó a clientes, periodistas e invitados especiales, Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan presentó oficialmente el nuevo Toyota Yaris Cross , el SUV que marca un nuevo hito en la estrategia de electrificación de la marca en el país.

El evento, realizado en el salón principal del concesionario, fue una verdadera celebración para la familia Toyota en la provincia. Con una destacada concurrencia de público proveniente de distintos puntos de San Juan, la presencia de invitados especiales y periodistas locales, la velada se vivió como un lanzamiento histórico para la marca en la región.

La apertura estuvo a cargo de Roberto D’Amico, Director Administrativo de Señor González; posteriormente tomó la palabra Cristóbal Cebral, Gerente Regional de Productos de Toyota Argentina y cerró la presentación el CEO del Grupo González, Eduardo Savastano , quien destacó la importancia estratégica del nuevo modelo y el compromiso permanente del concesionario con la innovación, la movilidad sustentable y la excelencia en la experiencia del cliente.

“El Yaris Cross representa evolución, tecnología y accesibilidad. Es una invitación a dar el primer paso hacia la movilidad híbrida con el respaldo y la confiabilidad que caracterizan a Toyota”, expresó Savastano ante los asistentes.

Un lanzamiento que marca tendencia

Bajo el concepto “Tu primer híbrido”, el nuevo Yaris Cross se presentó en sus versiones híbrida y naftera, consolidándose como el primer SUV del segmento B de Toyota en ofrecer esta doble motorización en el mercado argentino.

Durante la presentación, el equipo de Señor González y los primeros compradores del nuevo modelo, acompañaron el momento central del evento con la develación oficial del vehículo, generando uno de los instantes más esperados de la noche. Los asistentes pudieron conocer de cerca su diseño, tecnología y prestaciones, además de recibir asesoramiento personalizado del equipo comercial.

El Yaris Cross amplía la gama de vehículos electrificados de la marca en el país, siguiendo el camino iniciado por modelos como el Toyota Prius, el Toyota Corolla y el Toyota Corolla Cross, reafirmando el liderazgo de Toyota en tecnología híbrida en Argentina.

Tecnología, eficiencia y diseño con ADN Toyota

El nuevo SUV combina diseño moderno, eficiencia energética y equipamiento de avanzada, manteniendo los pilares fundamentales de la marca: calidad, durabilidad y confiabilidad.

Producido en Brasil para toda América Latina, el modelo ya se encuentra disponible para la venta en Señor González, donde los clientes pueden conocer en detalle sus características y realizar test drives.