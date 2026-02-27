La inflación de alimentos se aceleró fuerte y una consultora privada estimó que superó el 4% en febrero

Un informe privado mostró un aumento de la inflación y que el rubro Carnes fue el que mayor incidencia tuvo en el segundo mes del año.

La inflación en alimentos y bebidas volvió a acelerarse en febrero, a punto tal de que una de las consultoras privadas que mide la evolución de este rubro de manera semanal estimó que superó el 4% durante febrero.

El número se desprende del informe semana de la consultora LCG. La firma calculó que la inflación de alimentos y bebidas se aceleró 0,8 puntos porcentuales en el promedio de las últimas cuatro semanas. De esta manera, trepó al 4,2% en febrero. El estudio destacó que esto ocurrió a pesar de que en la cuarta semana del mes arrojó 0%.

Por otra parte, se redujo el porcentaje de productos sin variaciones de precios. El estudio informó que "se incrementó tanto la participación de los alimentos y bebidas con aumentos como la de los que reflejaron las bajas".

El informe también mencionó que para los resultados se relevaron precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados, y que los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires.

Inflación de alimentos: ¿qué fue lo que más aumentó? La variación de la cuarta semana de febrero mostró un incremento liderado por Frutas (+2,3%), Productos lácteos y huevos (+1,4%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (+0,6%), mientras que Carnes (-0,3%) presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza.