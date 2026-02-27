27 de febrero de 2026 - 15:35

La inflación de alimentos se aceleró fuerte y una consultora privada estimó que superó el 4% en febrero

Un informe privado mostró un aumento de la inflación y que el rubro Carnes fue el que mayor incidencia tuvo en el segundo mes del año.

Los alimentos, lo que mayor inflación generó en febrero.

Foto:

La inflación en alimentos y bebidas volvió a acelerarse en febrero, a punto tal de que una de las consultoras privadas que mide la evolución de este rubro de manera semanal estimó que superó el 4% durante febrero.

El número se desprende del informe semana de la consultora LCG. La firma calculó que la inflación de alimentos y bebidas se aceleró 0,8 puntos porcentuales en el promedio de las últimas cuatro semanas. De esta manera, trepó al 4,2% en febrero. El estudio destacó que esto ocurrió a pesar de que en la cuarta semana del mes arrojó 0%.

Por otra parte, se redujo el porcentaje de productos sin variaciones de precios. El estudio informó que "se incrementó tanto la participación de los alimentos y bebidas con aumentos como la de los que reflejaron las bajas".

El informe también mencionó que para los resultados se relevaron precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados, y que los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires.

Inflación de alimentos: ¿qué fue lo que más aumentó?

La variación de la cuarta semana de febrero mostró un incremento liderado por Frutas (+2,3%), Productos lácteos y huevos (+1,4%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (+0,6%), mientras que Carnes (-0,3%) presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza.

Sin embargo, a lo largo del mes, lo que más aumentó fueron las Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (6,1%); los Productos de panificación, cereales y pastas (5,7%) y las Carnes (5,2%).

En particular, la suba de la carne fue lo que mayor incidencia tuvo en la medición y aportó 1,62% del 4,2% de suba en los alimentos y bebidas. En tanto, la subdivisión Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y Productos de panificación, cereales y pastas influyeron en un 0,87% y 0,85%, respectivamente.

