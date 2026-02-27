Mega Outlet en el comercio de San Juan: dos semanas de descuentos por el cierre de temporada

La Cámara de Comercio de San Juan ha organizado rebajas, saldos y promociones en todos los rubros para dinamizar las ventas.

El comercio arranca un outlet todo el mes, de vestimenta y venta escolar

La Cámara de Comercio de San Juan anunció la realización del Mega Outlet. Se trata de una propuesta comercial que se desarrollará del 2 al 15 de marzo de 2026, en el marco del cierre de la temporada de verano en la provincia. Una oportunidad para poder comprar productos con importantes descuentos.

Durante esas dos semanas, los comercios adheridos ofrecerán importantes descuentos, rebajas, saldos de temporada y promociones en todos los rubros, con el objetivo de incentivar las ventas y permitir que los consumidores accedan a productos a precios especiales.

Desde la entidad informaron que los locales participantes estarán debidamente identificados con los flyers institucionales oficiales, que podrán consultarse en la página web de la Cámara. Además, los comercios que se sumen a la iniciativa podrán descargar la cartelería oficial desde el sitio institucional o solicitarla a través del correo electrónico habilitado: cccomerciosj@mail.com.

d6d13375-327e-4e78-be4e-f9e4f75fbc85 Mega Outlet.- El objetivo comercial del Mega Outlet en San Juan La propuesta apunta a dinamizar la actividad comercial en un período clave del año, permitiendo a los negocios liberar stock de temporada, generar liquidez y prepararse para el recambio de mercadería de cara a la colección otoño–invierno. En un contexto económico desafiante, desde la Cámara señalaron que este tipo de acciones representa una herramienta concreta para fortalecer las ventas y sostener el movimiento del sector.

Al mismo tiempo, el Mega Outlet ofrece a los consumidores descuentos significativos, promociones especiales y saldos a precios accesibles, favoreciendo el consumo interno y el acompañamiento al comercio sanjuanino.