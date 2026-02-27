Luz verde al RIGI de Veladero: San Juan ahora suma tres proyectos aprobados por USD3.727 millones

San Juan consiguió su tercer RIGI aprobado , luego de que el comité le diera el OK a la propuesta de Veladero por 380 millones de dólares . Con esta inversión que ingresa al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la provincia acumula un total de 3.727 millones de dólares comprometidos para que se desarrollen tres proyectos mineros.

Como viene sucediendo hasta ahora , el anuncio llegó por parte de Luis Toto Caputo , Ministro de Economía de la Nación, quien tuiteó la novedad en su cuenta. El funcionario del gobierno de Javier Milei confirmó que habían ingresado a los beneficios la mina sanjuanina y también el proyecto Diablillos, una mina de oro y plata nueva en Salta, que invertirá 760 millones de dólares.

El aprobado a Veladero se suma a que la autoridad nacional permitió el ingreso primero a Los Azules, por 2.672 millones, y luego a Gualcamayo, por 665 millones de dólares . Con estos tres proyectos aprobados, resta que el comité acepte las solicitudes de El Pachón por 9.500 millones de dólares y el de Vicuña por 18.000 millones de dólares.

El proyecto de oro más grande del país, ubicado en Iglesia, solicitó ingresar al régimen en agosto de 2025 . El objetivo es incrementar su capacidad productiva actual, sumando 1,6 millones de onzas extra una vez que hayan terminado mejoras en el valle de lixiviación y una nueva fase de explotación.

Con esto la mina, que hoy es la principal generadora de dólares por exportación de oro, podría incrementar la llegada de divisas por 3.800 millones de dólares, además de aumentar lo que paga de regalías en 200 millones de dólares . A su vez calculan que durante las obras emplearán unas 500 personas, en especial durante la temporada de primavera y verano, con más de un 90% de personal sanjuanino.

Para eso, la empresa, que hoy cuenta con participación igualitaria entre Barrick y Shandong Gold, se comprometió a volcar estos 380 millones de dólares en obras durante tres años. Una de las características que tiene el RIGI es que exige un plan de inversión con montos mínimos que deben cumplir en los primeros años.

San Juan el destino principal del RIGI

Desde la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, San Juan tomó la delantera tanto en cantidad de propuestas como en cantidad de dólares a invertir. El primer proyecto minero que hizo una propuesta fue Gualcamayo, en noviembre de 2024, cuando llevaba menos de 2 meses activo.

El primer vehículo de Proyecto Único que presentó la mina de oro ubicada en Jáchal no tuvo muchos avances y finalmente, cuando retiraron parte de la propuesta, que en el inicio contemplaba una mina de cal, desde Nación llegó el ok.

Tras eso los proyectos mineros más avanzados fueron haciendo sus propuestas. El siguiente en enviar una solicitud fue Los Azules, que al igual que Gualcamayo, a finales de 2025 la propuesta de McEwen recibió el Ok y así se convirtió en el primer yacimiento de cobre del país en ser aceptado en la herramienta.

Los dos gigantes, a la espera del sí

La lista de propuestas al régimen no terminó con los tres aprobados. San Juan tiene otros dos proyect os en análisis, que son también las dos intenciones de inversión minera más grandes que han enviado al comité evaluador.

El cuarto en presentarse fue Pachón, que en el segundo semestre de 2025 solicitó acceder a los beneficios con una inversión de 9.500 millones de dólares para construir y poner en marcha la mina. La propuesta de Glencore permitiría explotar el que hasta ahora es el yacimiento de cobre más grande del país.

El último pedido de ingreso desde San Juan fue el del gigante Vicuña, que podría convertirse en la mina más grande del país, ya que si bien tiene menos recursos encontrados que El Pachón, tiene un plan que incluye una puesta en marcha más acelerada.

La empresa que gestionará los dos yacimientos, Filo del Sol y Josemaría, propuso un tipo de RIGI especial, conocido como Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (RIGI PEELP). Este modelo tiene mayores ventajas en cuanto a condiciones impositivas, pero a su vez tiene un mayor nivel de exigencia en inversiones.

La propuesta de Vicuña es la más grande hasta el momento. Si bien cuando se presentó lo hizo anunciando “una primera etapa de 2.000 millones de dólares”, este número cambió cuando la firma mostró su reporte integrado, donde detalló que la inversión total será de 18.000 millones de dólares, la más grande del país.

Los que quedan por entrar

Tras la ampliación de un año más de la vigencia del régimen, San Juan podría sumar al menos dos proyectos más entre las propuestas. El primero, que su country manager ya confirmó que se está preparando, es Altar.

Este yacimiento de cobre terminó su evaluación económica preliminar (PEA por sus siglas en inglés) en 2025 y con estos datos pensaba presentar una propuesta al comité. Ahora, con más tiempo, decidieron incorporar algunos datos que obtendrán del estudio de prefactibilidad que preparan.

El otro proyecto sanjuanino interesado en el régimen es Lunahuasi. Se trata del menos explorado de los grandes depósitos de cobre, pero cuenta con la ventaja de que puede acelerar sus trabajos y que es parte de las empresas del grupo Lundin, por lo que puede utilizar la infraestructura de sus vecinos Filo del Sol y Josemaría.

Si bien todavía no tiene informes económicos listos, los responsables de la compañía a cargo, NGEX, adelantaron que están interesados en hacer una propuesta para aprovechar los beneficios del régimen.