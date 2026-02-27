Dólar oficial: Febrero cerró con la mayor baja en más de seis años

En un mes atípico para el mercado cambiario, el dólar oficial registró en febrero una baja del 3,5% , la más pronunciada en más de seis años y medio. Se trata de un movimiento que no se observaba desde junio de 2019 , en un contexto financiero internacional adverso.

El tipo de cambio mayorista cerró el mes en $1.397 , tras algunas ruedas de rebote en la última semana. En el segmento minorista, el Banco Nación finalizó en $1.420 , mientras que el promedio de entidades que releva el BCRA se ubicó en $1.426,454 .

En el mercado informal, el dólar blue culminó febrero en $1.425 para la venta en las cuevas de la city porteña, acumulando una caída superior a $100 en lo que va del año . En San Juan , la cotización cerró a $1.460 para la venta , por lo que el descenso fue de $40 en el mes.

En tanto, el dólar cripto operó en $1.453,68 según Bitso, el MEP se posicionó en $1.427,01 y el CCL en $1.471,92 , mostrando la dispersión entre los distintos tipos de cambio.

El Banco Central (BCRA) moderó el ritmo de intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante la última rueda de febrero. Si bien acumuló 37 jornadas consecutivas con saldo comprador , el resultado del jueves fue de u$s41 millones , por debajo del promedio de los cinco días hábiles previos, que rondaba los u$s94 millones .

De esta manera, el acumulado semanal ascendió a u$s269 millones, mientras que en el año totaliza u$s2.682 millones, según datos difundidos por Portfolio Personal Inversores (PPI).

Sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron con fuerza: cayeron u$s749 millones, luego de haber alcanzado en la semana un máximo desde 2019. Fuentes oficiales señalaron que la baja respondió a pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída en cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y movimientos bancarios de fin de mes.

El escenario se da en paralelo a un clima financiero global adverso que también impactó en acciones y bonos, en línea con lo que viene reflejando el portal en el análisis sobre mercados, acciones, bonos y dólar en contexto global adverso.

Con este resultado, febrero deja un dato contundente: el dólar oficial quebró la tendencia alcista que dominó los últimos años y cerró con su mayor baja mensual desde mediados de 2019, un movimiento que reconfigura las expectativas del mercado para el arranque de marzo.