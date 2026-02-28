DIARIO DE CUYO en Toronto: San Juan llega bien posicionada a PDAC para atraer nuevos inversores

Toronto vuelve a ser, por estos días, el epicentro de la minería global. En los pasillos del Metro Toronto Convention Centre, donde se esperan más de 27.000 ejecutivos, inversores, proveedores y funcionarios para analizar el futuro de los metales críticos, hay una provincia argentina que llega con números en la mano y señales concretas al mercado: San Juan .

La provincia cuyana desembarca en la PDAC 2026 con un respaldo que pocas jurisdicciones latinoamericanas pueden exhibir hoy. Según el último informe del Fraser Institute, San Juan se posicionó como la jurisdicción argentina mejor rankeada, con 76,94 puntos y el puesto 18 a nivel global en atractivo para la inversión minera.

A esto se suma el guiño que dio Nación con la aprobación largamente requerida por las empresas mineras de la Ley de Glaciares , lo que termina con la discusión sobre los grises de la legislación y trae seguridad jurídica para los inversores.

En paralelo al reconocimiento internacional, la provincia logró consolidar respaldo institucional a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Tal como informó Diario de Cuyo, el comité nacional dio luz verde al tercer proyecto sanjuanino bajo este esquema: la inversión de USD 380 millones de Veladero.

Ese visto bueno se suma a los ya otorgados a Los Azules, con una inversión comprometida de US$ 2.672 millones, y a Gualcamayo , por US$ 665 millones.

Con estos tres proyectos aprobados, San Juan acumula US$ 3.727 millones comprometidos dentro del RIGI, un dato que fortalece su discurso ante potenciales inversores en Toronto: reglas claras, proyectos avanzados y respaldo nacional.

En carpeta aguardan la aprobación del proyecto El Pachón, con una inversión estimada en US$ 9.500 millones, y el ambicioso desarrollo de Vicuña, que proyecta desembolsos por US$ 18.000 millones a lo largo de su vida útil.

Vicuña: escala global y horizonte 2030

En la previa de la convención, Vicuña presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA), integrando por primera vez en una misma visión técnica el desarrollo binacional entre Argentina y Chile.

La primera etapa demandará USD 7.000 millones y prevé iniciar producción en 2030, dentro de un esquema de crecimiento progresivo. En total, el desembolso estimado asciende a USD 18.000 millones.

De acuerdo con la PEA, el complejo podría ubicarse entre las cinco principales operaciones globales de cobre, oro y plata. Durante los primeros 25 años completos de producción se proyecta un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, cifras que lo posicionan en la liga mayor de los metales críticos.

Detrás del proyecto está Vicuña Corp., una empresa conjunta conformada por BHP y Lundin Mining para desarrollar el depósito Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, ubicado entre la provincia y la Región de Atacama.

En el contexto de la transición energética, donde el cobre vuelve a ser protagonista estratégico, este tipo de anuncios adquiere peso específico en la agenda de la PDAC.

Agenda clave en Toronto

La delegación sanjuanina está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, e integrada por representantes de entidades financieras, empresas de exploración, compañías de servicios y proveedores que buscan captar inversiones, además de referentes de la Unión Industrial de San Juan y de la CASEMI. Durante la feria mantendrán reuniones estratégicas con compañías globales, fondos de inversión y actores clave del sector, en un año que se presenta decisivo para la concreción de grandes desembolsos y definiciones de proyectos.