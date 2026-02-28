28 de febrero de 2026 - 18:29

Un videoclip made in San Juan, en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: mirá

“Triqueta”, del artista local Lili Mow, fue nominado a Mejor Video Urbano en el festival. Tendrá que medirse contra Nicki Nicole.

image
Por Redacción Diario de Cuyo

La escena audiovisual de San Juan vuelve a posicionarse en el mapa nacional. El videoclip “Triqueta”, del artista sanjuanino Lili Mow, fue nominado en la categoría Mejor Video Urbano en los Prisma Awards, el máximo reconocimiento argentino a la realización de videoclips y al trabajo creativo detrás de cámara.

Leé además

PDAC 2026, la feria minera más importante del mundo.

DIARIO DE CUYO en Toronto: expectativas por reuniones claves que tendrá el Gobierno de San Juan en PDAC
educacion inauguro el ciclo lectivo 2026 en san juan desde una escuela en rawson

Educación inauguró el ciclo lectivo 2026 en San Juan desde una escuela en Rawson

La nominación coloca a la producción local entre las más destacadas del año, compitiendo con artistas de alcance nacional como YSY A, Nicki Nicole, Tiago PZK y Dante Spinetta. El dato no es menor: se trata de nombres consolidados dentro de la industria urbana argentina, lo que eleva aún más el valor simbólico y profesional de la candidatura sanjuanina.

Embed - Lil Mow - Triqueta (Video Oficial)

El videoclip fue dirigido por Gabriel Montenegro, realizador audiovisual que, con apenas 25 años, comienza a consolidarse como uno de los nombres emergentes de la región. Con una estética marcada, identidad visual definida y una narrativa cuidada, Montenegro construyó para “Triqueta” un universo propio que potencia la canción y la convierte en una pieza audiovisual de alto impacto.

“Esta nominación para mí significa muchísimo porque desde que comencé con el sueño de dirigir videoclips hace cinco años fue una de mis metas poder estar nominado entre grandes directores. Cumplir eso hoy, a mis 25 años, es más que una emoción inmensa y un recordatorio de seguir metiéndole a lo que amo y me apasiona”, expresó el director tras conocerse la noticia.

La producción estuvo a cargo de Foals Producciones, firma integral que impulsa proyectos desde Cuyo con proyección nacional. En este caso, el trabajo se articuló además con la productora local + LAB, en una alianza que buscó elevar los estándares técnicos y creativos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las dos personas detenidas e investigadas.

Caso Green House, la presunta estafa con inversiones que prometían altas ganancias: 30 denuncias y 2 detenidos en San Juan

Telekino.-

Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Telekino y el Quini 6

Aulas.-

Ciclo lectivo 2026 en San Juan: las clases iniciaron en medio del paro nacional docente

Catedral de San Juan.

Mirá cómo estará el tiempo este lunes 2 de marzo en San Juan