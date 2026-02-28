Un videoclip made in San Juan, en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: mirá

“Triqueta”, del artista local Lili Mow, fue nominado a Mejor Video Urbano en el festival. Tendrá que medirse contra Nicki Nicole.

La escena audiovisual de San Juan vuelve a posicionarse en el mapa nacional. El videoclip “Triqueta”, del artista sanjuanino Lili Mow, fue nominado en la categoría Mejor Video Urbano en los Prisma Awards, el máximo reconocimiento argentino a la realización de videoclips y al trabajo creativo detrás de cámara.

La nominación coloca a la producción local entre las más destacadas del año, compitiendo con artistas de alcance nacional como YSY A, Nicki Nicole, Tiago PZK y Dante Spinetta. El dato no es menor: se trata de nombres consolidados dentro de la industria urbana argentina, lo que eleva aún más el valor simbólico y profesional de la candidatura sanjuanina.

El videoclip fue dirigido por Gabriel Montenegro, realizador audiovisual que, con apenas 25 años, comienza a consolidarse como uno de los nombres emergentes de la región. Con una estética marcada, identidad visual definida y una narrativa cuidada, Montenegro construyó para "Triqueta" un universo propio que potencia la canción y la convierte en una pieza audiovisual de alto impacto.

“Esta nominación para mí significa muchísimo porque desde que comencé con el sueño de dirigir videoclips hace cinco años fue una de mis metas poder estar nominado entre grandes directores. Cumplir eso hoy, a mis 25 años, es más que una emoción inmensa y un recordatorio de seguir metiéndole a lo que amo y me apasiona”, expresó el director tras conocerse la noticia.