Cayeron los dueños de Branka Motors en San Juan: dos fueron detenidos y el tercero se entregó este domingo

Los hermanos Alexis Javier y Jonathan David Marcó fueron apresados el sábado tras allanamientos en Santa Lucía y Chimbas. Facundo Agustín Banega Suvire se presentó por la mañana en una comisaría de Rivadavia.

La causa por las presuntas estafas de la firma Branka Motors dio un giro clave este fin de semana. Alexis Javier y Jonathan David Marcó fueron detenidos el sábado, mientras que Facundo Agustín Banega Suvire se entregó este domingo 1 de marzo por la mañana en una dependencia policial, luego de que pesara sobre él una orden de captura.

El sábado, la Justicia había pedido la detención de los tres supuestos dueños del negocio y ordenado allanamientos en distintos puntos del Gran San Juan. Las medidas fueron solicitadas por el fiscal Heredia y autorizadas por la jueza de garantías Carolina Parra, en el marco de la investigación por múltiples denuncias de clientes.

Según fuentes del caso, Alexis Marcó fue apresado en su vivienda del barrio Cordillera de los Andes, en Santa Lucía, mientras que Jonathan Marcó fue detenido en el barrio Los Andes, en Chimbas, de donde lo retiraron esposado. En tanto, Banega no fue hallado en su domicilio de Santa Lucía, por lo que se libró una orden de captura a nivel nacional.

Horas después, el abogado de Banega se comunicó con la fiscalía para coordinar su presentación. Finalmente, este domingo por la mañana se entregó en la Comisaría 27ma de Rivadavia, confirmaron fuentes policiales.

Ahora, los tres imputados permanecen detenidos y se espera que en un plazo de 72 horas sean trasladados a Tribunales para la audiencia de formalización.