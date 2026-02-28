28 de febrero de 2026 - 08:50

Golpe al narcotráfico en Chimbas: secuestran medio kilo de cocaína, cinco celulares y armas de fuego

Se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en tres barrios. Detuvieron a dos hombres y se incautó droga, dinero, celulares y un arma de fuego.

Golpe al narcotráfico. Los dos sujetos quedaron detenidos tras realizarse los allanamientos en Chimbas.

Una investigación que se extendió durante varios meses terminó con un fuerte golpe al narcomenudeo en Chimbas. La Policía logró desbaratar una red dedicada al narcotráfico tras concretar allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento. El operativo tuvo lugar anoche.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado Federal, se realizaron en domicilios ubicados en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En esos lugares, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones.

Como resultado del operativo, dos hombres, familiares entre sí, quedaron detenidos. Según informaron fuentes oficiales, en total se incautaron medio kilo de cocaína y $587.300 pesos en efectivo, además de los elementos utilizados presuntamente para la comercialización de la droga.

En el despliegue participó personal de distintas áreas de la fuerza y el can detector de estupefacientes Farkas, que colaboró en la detección de la sustancia durante los allanamientos.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Federal de San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado, junto a la auxiliar fiscal Dra. Mariana Gauto, quienes avanzan ahora con la investigación para determinar el alcance de la organización y eventuales nuevas vinculaciones.

