Golpe al narcotráfico en Chimbas: secuestran medio kilo de cocaína, cinco celulares y armas de fuego

Se realizaron múltiples allanamientos simultáneos en tres barrios. Detuvieron a dos hombres y se incautó droga, dinero, celulares y un arma de fuego.

Una investigación que se extendió durante varios meses terminó con un fuerte golpe al narcomenudeo en Chimbas. La Policía logró desbaratar una red dedicada al narcotráfico tras concretar allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento. El operativo tuvo lugar anoche.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado Federal, se realizaron en domicilios ubicados en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En esos lugares, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones.

Como resultado del operativo, dos hombres, familiares entre sí, quedaron detenidos. Según informaron fuentes oficiales, en total se incautaron medio kilo de cocaína y $587.300 pesos en efectivo, además de los elementos utilizados presuntamente para la comercialización de la droga.

En el despliegue participó personal de distintas áreas de la fuerza y el can detector de estupefacientes Farkas, que colaboró en la detección de la sustancia durante los allanamientos.