Condenaron a un reincidente por robar bicicletas con un menor tras trepar una reja

La condena que recibió fue de 8 meses de prisión efectiva por un hurto agravado cometido en Capital. Actuó con un menor y fue detenido tras una persecución.

Jonathan Sánchez López no es la primera condena que recibe en su vida.

Jonathan Sánchez López obtuvo una sentencia de 8 meses de prisión efectiva, tras haber cometido un robo en Capital con la participación de un menor. Ambos fueron detenidos por sustraer bicicletas de una casa.

La defensa del imputado llegó a un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Fernando Bonomo y el ayudante fiscal David Peña. De esta forma, Sánchez López sumó una nueva condena. Fue con declaración de reincidencia y prisión preventiva, por el delito de hurto doblemente agravado por escalamiento y por la participación de un menor de edad.

El hecho ocurrió anteayer miércoles a las 16:25 horas, cuando personal del Comando Urbano realizaba recorridas de prevención y fue comisionado al lateral de Circunvalación y Avenida Ignacio de la Roza. Allí, dos hombres con ropa deportiva oscura transportaban dos bicicletas —una amarilla y otra negra— que habían sido sustraídas minutos antes de una vivienda.

Un vecino advirtió la maniobra cuando observó cómo los sospechosos sacaban los rodados por encima de la reja de un domicilio ubicado en calle Los Tilos. El testigo decidió seguirlos mientras mantenía comunicación telefónica con el operador del CISEM, aportando datos precisos sobre su ubicación.

Los efectivos interceptaron a los sujetos en la intersección del lateral oeste de Circunvalación y Cornelio Saavedra. Al advertir la presencia policial, arrojaron las bicicletas y emprendieron la fuga. A los pocos metros fue aprehendido Sánchez López, mientras que el otro implicado, menor de edad, fue detenido sobre el lateral este de Circunvalación, antes de Avenida Libertador.