27 de febrero de 2026 - 20:51

Rawson: harto de su vecino, le clavó una tijera de podar en la cabeza, igual no irá a la cárcel

Un hombre admitió haberle clavado una tijera de podar a su vecino, en Rawson. Tras la imputación, lo condenaron pero a un año de prisión en suspenso.

Ortiz Brottier aceptó los cargos por clavarle un tijera de podar en la cabeza a su vecino, en Rawson.&nbsp;

Ortiz Brottier aceptó los cargos por clavarle un tijera de podar en la cabeza a su vecino, en Rawson. 

Foto:

Por Germán González

Una pelea terminó de la peor manera en el barrio Güemes, en Rawson. Un hombre se cansó de que su vecino lo moleste, le clavó una tijera de podar y se dio a la fuga. Días después fue capturado, aceptó su culpa y recibió una pena, pero en suspenso, lo que significa que no irá a la cárcel.

Leé además

El acusado de abuso sexual en Rawson llegó en libertad a Tribunales y se retiró en la misma condición, auque con una condena encima. 

Rawson: condenaron a un mecánico por abusar sexualmente de su hijastra de 8 años
banda de falsos policias que realizo entraderas en pocito y rawson: la insolita coartada del supuesto lider

Banda de falsos policías que realizó entraderas en Pocito y Rawson: la insólita coartada del supuesto líder

El agresor, Maximiliano David Ortiz Brottier, de 25 años, fue finalmente condenado este viernes a un año de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves. La resolución se conoció tras la audiencia de formalización realizada ante el juez Eugenio Barbera.

Cómo ocurrió el ataque en Rawson que dejó grave a un vecino

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo alrededor de las 15 horas del 13 de febrero de 2026 en inmediaciones de calle Manuel Quintana y Vidart. La víctima de apellido Albarracín se encontraba compartiendo cervezas con amigos cuando se generó un cruce con los hermanos Argüello y luego con Ortiz Brottier.

En medio de la discusión, y según la acusación fiscal, Ortiz tomó una tijera de podar que había quedado en el lugar y, en un ataque repentino, hirió a Albarracín en la cabeza. La víctima perdió el conocimiento y sufrió una importante pérdida de sangre, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, donde permaneció internada varios días hasta quedar fuera de peligro.

Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga y logró eludir a la Policía durante 13 días. Finalmente fue localizado en Rodeo, departamento Iglesia, y quedó detenido en la Comisaría 22°.

De presunto intento de homicidio a lesiones graves

En un primer momento, la causa fue analizada por la UFI de Delitos Especiales ante la posibilidad de que se tratara de un intento de homicidio. Sin embargo, tras declararse incompetente esa unidad, el expediente pasó a la UFI Genérica.

Durante la audiencia, la fiscal Daniela Pringles imputó a Ortiz Brottier por lesiones graves y acordó con la defensa, ejercida por el representante de la defensoría oficial, Maximiliano Vedia, una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional. El acusado siguió la audiencia vía Zoom desde la dependencia policial y, tras la homologación del acuerdo, recuperó la libertad al tratarse de una condena en suspenso.

De esta manera, aunque el ataque tuvo consecuencias severas y mantuvo a la víctima varios días hospitalizada, la calificación legal y el acuerdo alcanzado evitaron que el joven deba cumplir la pena en prisión efectiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los vecinos de Rawson sin obra social tendrá un 30% de descuento en medicamentos gracias a un convenio entre el municipio y las farmacias.

Rawson lanza descuentos del 30% en medicamentos para vecinos sin obra social

Camioneta secuestrada en Rawson.-

Secuestran en Rawson una camioneta que tenía patente, chasis y motor falsificados

Lo descubrieron por enviar un video porno con una menor de 14 años: dijo que lo hackearon, pero terminó aceptando un juicio abreviado

Lo descubrieron por enviar un video porno con una menor de 14 años: dijo que lo hackearon, pero terminó aceptando un juicio abreviado

El abogado Oscar Leopoldo Adárvez portaba un arma de fuego sin la debida autorización y, peor aún, a la vista de todos los transeúntes. 

Harán de nuevo el juicio contra el abogado Oscar Leopoldo Adárvez por andar armado en pleno centro