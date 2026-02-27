Rawson: harto de su vecino, le clavó una tijera de podar en la cabeza, igual no irá a la cárcel

Una pelea terminó de la peor manera en el barrio Güemes , en Rawson . Un hombre se cansó de que su vecino lo moleste, le clavó una tijera de podar y se dio a la fuga. Días después fue capturado, aceptó su culpa y recibió una pena, pero en suspenso , lo que significa que no irá a la cárcel.

El agresor, Maximiliano David Ortiz Brottier , de 25 años, fue finalmente condenado este viernes a un año de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves . La resolución se conoció tras la audiencia de formalización realizada ante el juez Eugenio Barbera.

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo alrededor de las 15 horas del 13 de febrero de 2026 en inmediaciones de calle Manuel Quintana y Vidart . La víctima de apellido Albarracín se encontraba compartiendo cervezas con amigos cuando se generó un cruce con los hermanos Argüello y luego con Ortiz Brottier.

En medio de la discusión, y según la acusación fiscal, Ortiz tomó una tijera de podar que había quedado en el lugar y, en un ataque repentino, hirió a Albarracín en la cabeza. La víctima perdió el conocimiento y sufrió una importante pérdida de sangre, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson , donde permaneció internada varios días hasta quedar fuera de peligro.

Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga y logró eludir a la Policía durante 13 días. Finalmente fue localizado en Rodeo, departamento Iglesia, y quedó detenido en la Comisaría 22°.

De presunto intento de homicidio a lesiones graves

En un primer momento, la causa fue analizada por la UFI de Delitos Especiales ante la posibilidad de que se tratara de un intento de homicidio. Sin embargo, tras declararse incompetente esa unidad, el expediente pasó a la UFI Genérica.

Durante la audiencia, la fiscal Daniela Pringles imputó a Ortiz Brottier por lesiones graves y acordó con la defensa, ejercida por el representante de la defensoría oficial, Maximiliano Vedia, una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional. El acusado siguió la audiencia vía Zoom desde la dependencia policial y, tras la homologación del acuerdo, recuperó la libertad al tratarse de una condena en suspenso.

De esta manera, aunque el ataque tuvo consecuencias severas y mantuvo a la víctima varios días hospitalizada, la calificación legal y el acuerdo alcanzado evitaron que el joven deba cumplir la pena en prisión efectiva.