La Policía secuestró una Corven 110 y varias herramientas que habían sido sustraídas.

Cayeron dos hombres por el robo en un taller: recuperaron una moto robada y herramientas

Un robo en un taller mecánico de Rawson terminó con dos detenidos y los elementos recuperados. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 24ª de Rawson, que lograron esclarecer el hecho tras una investigación coordinada con la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

El ilícito se produjo en el taller “Tato Racing”, ubicado sobre Avenida España sur, donde delincuentes sustrajeron herramientas de trabajo y una motocicleta Corven 110 cc color roja que se encontraba en reparación y pertenecía a un cliente.

A partir de las tareas investigativas, los pesquisas determinaron que el rodado estaba en poder de un conocido delincuente del barrio Alvear, identificado como Peñaloza, quien cuenta con antecedentes en la zona.

Con esos datos, la Policía montó un operativo de vigilancia y logró interceptar a dos sujetos —uno de ellos hermano de Peñaloza— cuando intentaban vender la motocicleta robada. Los sospechosos fueron sorprendidos mientras trasladaban la Corven 110 roja junto con parte de las herramientas sustraídas: un taladro marca Skill, una amoladora Wold y llaves fijas.