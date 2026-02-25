[VIDEO] Motochorros asaltaron a una mujer a punta de pistola y le robaron el celular en Pocito

Un violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad este miércoles 25 de febrero de 2026 , alrededor de las 13 horas , en Pocito . Dos motochorros interceptaron a una mujer que caminaba usando su celular y, según la denuncia, le apuntaron con un arma de fuego para robarle el aparato.

El hecho ocurrió en el ingreso principal al barrio UDA 1, en Pocito Norte, sobre calle Agustín Gómez hacia el sur .

En el video se observa primero a la mujer caminando por la vereda mientras mira su teléfono. Segundos después, aparecen en escena dos hombres con cascos que se movilizaban en una moto negra. Todo indica que la venían siguiendo y que aprovecharon el momento para concretar el asalto.

Si bien los árboles de la cuadra tapan el instante exacto en que le arrebatan el celular, en las imágenes se escucha el grito de la presunta víctima y los ladridos de los perros de la zona , que reaccionan ante la situación. Según la denuncia radicada, los delincuentes extrajeron un arma y, bajo amenaza, le quitaron el teléfono.

En la grabación también se aprecia la secuencia completa: el paso de la mujer, luego el de los asaltantes y, finalmente, la huida de los motochorros tras cometer el robo.

El material fílmico será incorporado como prueba y analizado por la Policía y la UFI Delitos Contra la Propiedad, que trabajan para identificar y detener a los responsables. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el hecho.