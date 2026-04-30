El ladrón del caño que quiso asaltar a una mujer en Capital terminó condenado, pero no irá preso

Un violento intento de robo ocurrido en la tarde del 27 de abril de 2026 en Capital terminó con una condena de prisión condicional para el ladrón del caño , luego de que la Justicia de San Juan resolviera el caso mediante un juicio abreviado.

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Según informaron fuentes judiciales, el imputado Mayco Jonathan Elizondo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de robo en grado de tentativa . Además, se le impuso una prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o turbatorios hacia la damnificada.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 en inmediaciones de calles Catamarca y Benavidez . La víctima había descendido de un colectivo y se dirigía a la casa de su hija cuando advirtió la presencia de un individuo en actitud sospechosa.

De acuerdo a la investigación, el hombre comenzó a seguirla mientras manipulaba un objeto que la mujer creyó que era un hierro. En un intento por disimular, el sospechoso se detuvo en un contenedor de basura simulando buscar algo, pero luego continuó persiguiéndola.

image El caño que utilizó el acusado y recientemente condenado.

Minutos después, el atacante la alcanzó, la tomó del pulóver y comenzó a zamarrearla violentamente mientras la amenazaba para que entregara sus pertenencias. La víctima se resistió al robo, ya que llevaba consigo su celular y estudios médicos en un bolso tipo morral cruzado.

El forcejeo se extendió hasta que un automovilista intervino y logró que el agresor escapara del lugar. Este testigo dio aviso inmediato al 911 y aportó la descripción del sospechoso.

image El lugar donde ocurrió el hecho.

Gracias a esa información, efectivos de la Motorizada N°1 que se encontraban en la zona iniciaron un operativo y lograron aprehender al sujeto tras una breve persecución. En su poder tenía un caño de plástico de unos 40 centímetros, con el que había intimidado a la víctima.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero, quienes acordaron con la defensa la resolución del caso mediante juicio abreviado.