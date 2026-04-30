    • 30 de abril de 2026 - 11:14

    El ladrón del caño que quiso asaltar a una mujer en Capital terminó condenado, pero no irá preso

    El hecho ocurrió en Capital. El ladrón persiguió a la víctima, la atacó para robarle y fue detenido tras un llamado al 911. Acordó un juicio abreviado.

    El ladrón había utilizado un caño para intimidar a su víctima.&nbsp;

    El ladrón había utilizado un caño para intimidar a su víctima. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento intento de robo ocurrido en la tarde del 27 de abril de 2026 en Capital terminó con una condena de prisión condicional para el ladrón del caño, luego de que la Justicia de San Juan resolviera el caso mediante un juicio abreviado.

    Leé además

    El Judas, el joven ladrón investigado por un presunto homicidio ocurrido tras su fuga de la Policía de San Juan. 

    Quién es "El Judas", el ladrón investigado por la muerte de un joven tras arrojarle una piedra en Rawson
    El detenido es Santiago Martín Araya Herrera.

    Cayó un joven tras robar en un auto en Trinidad y amenazar al dueño con quemarle la casa

    Condena en suspenso

    Según informaron fuentes judiciales, el imputado Mayco Jonathan Elizondo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de robo en grado de tentativa. Además, se le impuso una prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o turbatorios hacia la damnificada.

    image
    Mayco Jonathan Elizondo, el ladr&oacute;n condenado.

    Mayco Jonathan Elizondo, el ladrón condenado.

    El intento de asalto en Capital

    El hecho se registró alrededor de las 17:30 en inmediaciones de calles Catamarca y Benavidez. La víctima había descendido de un colectivo y se dirigía a la casa de su hija cuando advirtió la presencia de un individuo en actitud sospechosa.

    De acuerdo a la investigación, el hombre comenzó a seguirla mientras manipulaba un objeto que la mujer creyó que era un hierro. En un intento por disimular, el sospechoso se detuvo en un contenedor de basura simulando buscar algo, pero luego continuó persiguiéndola.

    image
    El ca&ntilde;o que utiliz&oacute; el acusado y recientemente condenado.

    El caño que utilizó el acusado y recientemente condenado.

    Minutos después, el atacante la alcanzó, la tomó del pulóver y comenzó a zamarrearla violentamente mientras la amenazaba para que entregara sus pertenencias. La víctima se resistió al robo, ya que llevaba consigo su celular y estudios médicos en un bolso tipo morral cruzado.

    El forcejeo se extendió hasta que un automovilista intervino y logró que el agresor escapara del lugar. Este testigo dio aviso inmediato al 911 y aportó la descripción del sospechoso.

    image
    El lugar donde ocurri&oacute; el hecho.&nbsp;

    El lugar donde ocurrió el hecho.

    Gracias a esa información, efectivos de la Motorizada N°1 que se encontraban en la zona iniciaron un operativo y lograron aprehender al sujeto tras una breve persecución. En su poder tenía un caño de plástico de unos 40 centímetros, con el que había intimidado a la víctima.

    La causa fue llevada adelante por la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero, quienes acordaron con la defensa la resolución del caso mediante juicio abreviado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal.

    "Loco de remate": lo despidieron, prendió fuego un circo y fue detenido

    Eliazar Flores Condorí.

    Doble tragedia en Ruta 40: cuatro años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para Flores Condorí

    Virginia Branca.

    Una fiscal chocó contra un auto estacionado e hirió a una docente que esperaba entrar a trabajar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tribunales.

    La Corte de San Juan ordenó volver a la presencialidad en audiencias judiciales

    Por Redacción Diario de Cuyo