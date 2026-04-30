    • 30 de abril de 2026 - 09:28

    Una fiscal chocó contra un auto estacionado e hirió a una docente que esperaba entrar a trabajar

    Se trata de Virginia Branca, coordinadora de fiscales de Flagrancia; una mujer sufrió golpes leves.

    Virginia Branca.

    Virginia Branca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves en el departamento Rivadavia tuvo como protagonista a la fiscal Virginia Branca, coordinadora de fiscales de Flagrancia, quien impactó con un vehículo estacionado.

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    El hecho se registró alrededor de las 7.46 en la intersección de calles Río Bamba y Guillermo Morales. Según informaron fuentes policiales, la fiscal conducía un Fiat Argo en dirección de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un Renault Twingo que se encontraba estacionado sobre la calzada.

    Como consecuencia del choque, una docente identificada con el apellido Trigo, de 44 años, que se encontraba en la zona esperando ingresar a su trabajo, resultó con golpes leves. Fue asistida por personal médico en el lugar y, si bien en un primer momento evaluó ser trasladada, finalmente desistió.

    En el lugar intervino personal policial y se dio participación a la UFI de Delitos Especiales, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, incluyendo la intervención de un médico legista. La investigación buscará determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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