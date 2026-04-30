La Corte de San Juan ordenó volver a la presencialidad en audiencias judiciales

Desde este jueves 30 de abril, jueces deberán asistir físicamente a las audiencias; las modalidades virtuales quedarán limitadas a casos excepcionales.

La Corte de Justicia de San Juan dispuso que los jueces y juezas de los fueros Civil, Comercial Especial, Contencioso Administrativo y Laboral retomen la participación presencial en las audiencias judiciales fijadas a partir de este jueves 30 de abril. La medida fue establecida mediante el Acuerdo de Superintendencia Nº 17/2026, firmado por la Sala Tercera del máximo tribunal provincial.

La decisión apunta a reducir el uso sostenido de plataformas virtuales, una modalidad que se había implementado durante la pandemia de Covid-19 y que continuó vigente incluso tras el retorno a la normalidad. En ese sentido, la Corte advirtió que el contexto excepcional ya no justifica la continuidad generalizada de audiencias remotas.

El tribunal ratificó así la presencialidad como regla y recordó que el sistema de oralidad judicial fue concebido con la presencia física del juez frente a las partes y sus abogados. Según señalaron los ministros, esta modalidad favorece el desarrollo de las audiencias y refuerza principios clave como la inmediación, la transparencia, la conciliación y la depuración de la prueba.

Asimismo, destacaron que la presencia del magistrado posee un “valor social intangible” que trasciende lo estrictamente funcional dentro del proceso judicial.