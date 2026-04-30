La Corte de San Juan ordenó volver a la presencialidad en audiencias judiciales

La Corte de Justicia de San Juan dispuso que los jueces y juezas de los fueros Civil, Comercial Especial, Contencioso Administrativo y Laboral retomen la participación presencial en las audiencias judiciales fijadas a partir de este jueves 30 de abril. La medida fue establecida mediante el Acuerdo de Superintendencia Nº 17/2026, firmado por la Sala Tercera del máximo tribunal provincial.
La decisión apunta a reducir el uso sostenido de plataformas virtuales, una modalidad que se había implementado durante la pandemia de Covid-19 y que continuó vigente incluso tras el retorno a la normalidad. En ese sentido, la Corte advirtió que el contexto excepcional ya no justifica la continuidad generalizada de audiencias remotas.
El tribunal ratificó así la presencialidad como regla y recordó que el sistema de oralidad judicial fue concebido con la presencia física del juez frente a las partes y sus abogados. Según señalaron los ministros, esta modalidad favorece el desarrollo de las audiencias y refuerza principios clave como la inmediación, la transparencia, la conciliación y la depuración de la prueba.
Asimismo, destacaron que la presencia del magistrado posee un “valor social intangible” que trasciende lo estrictamente funcional dentro del proceso judicial.
No obstante, la Corte dejó abierta la posibilidad de excepciones: en casos de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias debidamente justificadas, los jueces podrán solicitar autorización para intervenir de manera remota.