Ordenaron pericias de ADN para identificar los fetos hallados en Clínica Santa María

El caso de la clínica Santa María de Villa Ballester - donde ocho fetos fueron hallados el sábado pasado en el marco del allanamiento para encontrar a una niña de 12 años embarazada de ocho meses tras una violación intrafamiliar - se encamina a su esclarecimiento con una medida clave.

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La UFI N°14 de San Martín, con un expediente a cargo de la fiscal Vanesa Leggio, requirió a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense que analice los ocho fetos allanados, afirmaron fuentes judiciales. En particular, se requirieron las extracciones y estudios de perfiles de ADN. Cinco de estos fetos estaban completamente formados; tres eran poco más que embriones.

El propósito aquí es triple. La fiscal Leggio, con un expediente por averiguación de ilícito en sus manos, primero busca determinar si estos abortos fueron realizados de forma ilícita o en el marco de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Una inspección del Ministerio de Salud provincial realizada a la clínica Santa María halló solo infracciones menores; el centro médico continúa abierto.

También, deberá encontrar entre ellos al embarazo que gestó la menor, oriunda de Monte Quemado, una pequeña ciudad de Santiago del Estero, mediante un cotejo de perfiles genético s. El aborto a la niña, según la historia clínica secuestrada por la Policía Bonaerense, fue practicado. Otros dos procedimientos similares se habían llevado a cabo ese día, de acuerdo al documento.

El magistrado Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, investiga la posibilidad de un delito de trata de personas, ante la hipótesis de que -dado el avanzado estado del embarazo- el niño haya nacido vivo, para ser entregado o vendido. Si este niño se encuentra entre los fetos estudiados, entonces, su causa quedará cerrada.

De vuelta en Monte Quemado, el fiscal Santiago Bridoux del MPF santiagueño tiene un claro interés en este estudio también. Si se encuentra entre los fetos al gestado por la niña, entonces, podrá tener acceso al ADN de su violador.

Hay dos prófugos en su causa, iniciada en febrero último luego de la denuncia de un familiar de la niña. El principal sospechoso es un primo de la menor, un jornalero de 27 años que lleva su mismo apellido.