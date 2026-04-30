    • 30 de abril de 2026 - 08:48

    Ordenaron pericias de ADN para identificar los fetos hallados en Clínica Santa María

    El estudio de ADN podrá determinar si uno de ellos corresponde a la menor de 12 años.

    Cliníca Santa María.

    Cliníca Santa María.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso de la clínica Santa María de Villa Ballester -donde ocho fetos fueron hallados el sábado pasado en el marco del allanamiento para encontrar a una niña de 12 años embarazada de ocho meses tras una violación intrafamiliar- se encamina a su esclarecimiento con una medida clave.

    Leé además

    Horror en Exaltación de la Cruz. Detuvieron al nieto de la mujer asesinada. 

    Horror: detuvieron a un adolescente de 17 años acusado de matar a golpes a su abuela
    Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal.

    "Loco de remate": lo despidieron, prendió fuego un circo y fue detenido

    La UFI N°14 de San Martín, con un expediente a cargo de la fiscal Vanesa Leggio, requirió a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense que analice los ocho fetos allanados, afirmaron fuentes judiciales. En particular, se requirieron las extracciones y estudios de perfiles de ADN. Cinco de estos fetos estaban completamente formados; tres eran poco más que embriones.

    El propósito aquí es triple. La fiscal Leggio, con un expediente por averiguación de ilícito en sus manos, primero busca determinar si estos abortos fueron realizados de forma ilícita o en el marco de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Una inspección del Ministerio de Salud provincial realizada a la clínica Santa María halló solo infracciones menores; el centro médico continúa abierto.

    image
    Fetos hallados en la cl&iacute;nica Santa Mar&iacute;a de Villa Ballester.

    Fetos hallados en la clínica Santa María de Villa Ballester.

    También, deberá encontrar entre ellos al embarazo que gestó la menor, oriunda de Monte Quemado, una pequeña ciudad de Santiago del Estero, mediante un cotejo de perfiles genéticos. El aborto a la niña, según la historia clínica secuestrada por la Policía Bonaerense, fue practicado. Otros dos procedimientos similares se habían llevado a cabo ese día, de acuerdo al documento.

    El magistrado Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, investiga la posibilidad de un delito de trata de personas, ante la hipótesis de que -dado el avanzado estado del embarazo- el niño haya nacido vivo, para ser entregado o vendido. Si este niño se encuentra entre los fetos estudiados, entonces, su causa quedará cerrada.

    De vuelta en Monte Quemado, el fiscal Santiago Bridoux del MPF santiagueño tiene un claro interés en este estudio también. Si se encuentra entre los fetos al gestado por la niña, entonces, podrá tener acceso al ADN de su violador.

    Hay dos prófugos en su causa, iniciada en febrero último luego de la denuncia de un familiar de la niña. El principal sospechoso es un primo de la menor, un jornalero de 27 años que lleva su mismo apellido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El ladrón había utilizado un caño para intimidar a su víctima. 

    El ladrón del caño que quiso asaltar a una mujer en Capital terminó condenado, pero no irá preso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Eliazar Flores Condorí.

    Doble tragedia en Ruta 40: cuatro años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para Flores Condorí

    Virginia Branca.

    Una fiscal chocó contra un auto estacionado e hirió a una docente que esperaba entrar a trabajar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tribunales.

    La Corte de San Juan ordenó volver a la presencialidad en audiencias judiciales

    Por Redacción Diario de Cuyo