No hay dudas: a Enrique Ramón Azamé lo mataron

El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Enrique Ramón Azamé (84), el vecino hallado herido ayer al borde de su cama en el interior de su vivienda ubicada sobre la avenida Santa Cruz de Posadas, determinó que el hombre fue víctima de una muerte violenta mediante golpes en la cabeza que le provocó un traumatismo de cráneo.

De esta forma, la causa fue modificada de muerte dudosa a homicidio simple de manera provisoria, dejando a tres personas -un hombre y dos mujeres trans- como principales sospechosas del crimen. En tanto, se espera que los acusados sean indagados y notificados formalmente de las pruebas en su contra, en los próximos días.

Si bien con los resultados del informe realizado por los médicos forenses, se acreditó que el hombre fue golpeado con aparentemente un elemento contundente, aún no se conoce con certeza que objeto fue utilizado. Algo que complica la investigación es que en el momento de las pericias en la escena del crimen, no se secuestró ningún elemento que pueda coincidir con el usado para golpear a la víctima.

Por otra parte, fuentes consultadas por El Territorio manifestaron que se continúa investigando sobre las amenazas que el hombre de 84 años habría recibido días previos a ser hallado sin vida. Según señalaron allegados de la víctima, las advertencias se habrían producido luego de que Azamé denunciara ante medios de comunicación diferentes hechos de inseguridad en la zona de la avenida Santa Cruz, con presencia de trabajadoras sexuales y episodios delictivos, lo que refuerza la hipótesis sobre un posible hecho premeditado.

Como viene informando este medio, el hecho se conoció en la mañana de ayer en una vivienda ubicada sobre la avenida Santa Cruz, cuando el hermano del fallecido, Paulino A. (84), alertó a la Policía que lo encontró herido en el interior del inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de algunos elementos que serán materia de investigación, aunque en principio no se observaron signos de violencia en la vivienda.

Según el testimonio del hermano, momentos antes había ingresado al domicilio y encontró a la víctima al borde de la cama con un golpe visible en el rostro, por lo que solicitó asistencia médica de inmediato. Una ambulancia trasladó al hombre al Hospital Favaloro, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el marco de la causa, se dispuso la demora preventiva de dos mujeres trans, identificadas como Jazmín Miranda D. S., de 29 años, de nacionalidad brasileña, y Victoria Mia D. S., de 26 años, quienes fueron señaladas como personas que frecuentaban el domicilio. Luego de estas demoras, personal de la Dirección de Investigaciones Complejas, en colaboración con la Comisaría Decimoséptima, procedió a la detención de un tercer implicado en horas del mediodía, identificado como Roberto Alejandro C. (42). Ahora se espera que los tres detenidos sean trasladados al Juzgado de Instrucción Dos para tomar el primer contacto con la justicia.