Cayó un joven tras robar en un auto en Trinidad y amenazar al dueño con quemarle la casa

Un joven de 22 años fue detenido en la madrugada de viernes en zona de Trinidad, en Capital, luego de robar elementos de un auto estacionado y amenazar al dueño cuando fue descubierto, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

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Todo pasó cerca de las 2 de la mañana, en calle Mendoza al 1500 sur. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso —identificado como Santiago Martín Araya Herrera — caminaba por la zona cuando vio un Renault Clio estacionado frente a la casa de un hombre que tiene una agencia de autos usados.

Aprovechando la oscuridad y una falla en el baúl, el joven logró abrir el vehículo sin forzarlo. De adentro sacó un gato mecánico y un auto de colección, y trató de irse ocultando los objetos con una campera.

Pero no llegó lejos. A unos 300 metros, en calle Valdivia entre Mendoza y Entre Ríos, fue interceptado por policías que patrullaban la zona y notaron su actitud sospechosa . Como no pudo explicar de dónde había sacado las cosas, lo detuvieron en el acto.

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Luego, los efectivos volvieron al lugar, encontraron el auto con las puertas entreabiertas y dieron aviso al propietario, quien confirmó que los elementos eran suyos.

La situación se tensó cuando el detenido, mientras se realizaba el procedimiento, amenazó al damnificado con quemarle la casa cuando saliera en libertad. Todo quedó grabado por los propios policías.

En el operativo secuestraron el gato mecánico, la campera que usó para ocultar los objetos y el auto de colección.

El caso quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, bajo el Sistema Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.