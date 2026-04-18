Copa de Campeones: el partido que todos quieren jugar y ganar

Nació en 1966. Cuajó con los años y hoy, la Copa de Campeones adquirió la real dimensión que imaginaron sus creadores. Hoy, es mucho más que un torneo, es orgullo. Es dar el salto de calidad, es historia misma. Por eso este sábado, en Trinidad, Paso de Los Andes y Defensores de Boca le pondrán nombre al campeón 2026 y algo más.

Es un torneo distinto. Movilizante en todos los departamentos, jugar la Copa de Campeones implica ese salto de categoría que todos quieren desde el interior. Sentirse capaces de todo. Destacarse. Mostrarse, crecer.

Y en cada edición, esta historia se repite y hoy les toca a Paso de Los Andes de Albardón y a Defensores de Boca de Sarmiento demostrar cuál es el mejor. Más allá que en una final, en un único partido todo puede pasar.

Pero claro, muchos la quieren jugar y muchos más, la quieren ganar. En la previa, en el anticipo de la fiesta que vivirá el fútbol de tierra adentro, los capitanes de los finalistas y sus referentes reflejaron en carne propia como se vive una final de Copa de Campeones. Desde Albardón, dos pilares: Emmanuel Castillo y Martín Aguero, el capitán y el goleador. Del lado del Calero, los hermanos Espinoza y Kevin Ayala, tres que son vitales en su esquema.

Paso de Los Andes, el Decano del fútbol albardonero, nunca pudo ganarla. Va por su primera Copa y la ansiedad es grande. Su capitán, Emmanuel Castillo asume lo que se vive en todo Albardón: 'La Copa es mucho más que un torneo. Uno ve cómo cada departamento se prepara para jugarla y a nosotros hoy nos toca vivirla en la final. Es una semana distinta en la previa. Sabemos que es el partido del año y que tendremos que dejar todo ante un rival que es complejo, que sabe lo que quiere. Paso fue superando etapas intentando ser protagonistas siempre. En lo personal, a mi me tocó ya jugar finales de Copa y ganarlas como en el 2023 cuando nos tocó definir contra este mismo Defensores y yo defendía la camiseta de San Miguel. Es un torneo distinto por todo lo que implica y hay que disfrutar este privilegio de poder jugarla y definirla'.

ESPINOZA ANSIOSO

Del otro lado de la Gran Final está Defensores de Boca, capitaneado por Gabriel Espinoza. Un auténtico producto del Calero de Los Berros que estuvo en todas las instancias decisivas que el club pasó en la Copa. Fue campeón en 2012, luego finalista en 2017 y en 2023. Ahora, Gabriel se ilusiona con una nueva Copa para su amado Defensores: 'Es un orgullo estar en este momento del club. Jugar la Copa de Campeones es distinto a todos. Sabemos el entusiasmo y la pasión de todo el pueblo detrás de la camiseta de Defensores de Boca. Será una final durísima. Paso sabe lo que quiere y es un rival muy completo. A mi me tocó perder dos finales contra equipos de Albardón y esta quiero que termine con vuelta olímpica. Será un lindo espectáculo para que se vea todo lo que el fútbol del interior puede generar.

ENTRADAS

Valor de entradas: Platea $10.000, Popular $8.000. Los Niños Mayores de 11 Años deberán abonar entrada. La popular y platea Sur serán para el público de Defensores de Boca, mientras que la tribuna popular y platea Norte serán ocupada por la parcialidad de Paso de los Andes.

La Recaudación de la final será repartida en partes iguales. Mientras que el premio en efectivo de la Federación Sanjuanina de Fútbol será: 60 % para el Campeón y 40 % para el Sub Campeón.

Las puertas del estadio se abrirán a las 14 al público en General y las hinchadas podrán colgar las banderas a las 11 y hasta las 12 en el estadio en las tribunas popular.

Llegó el momento que todos quieren vivir en la Copa de Campeones. Empezaron 32 clubes y este sábado en Trinidad, Albardón o Sarmiento meterán a uno de sus equipos en la historia grande de un torneo que creció con los años y es el más federal de todo San Juan.