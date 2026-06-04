    • 4 de junio de 2026 - 14:09

    El Centro de Educación Física N°20 recibe a más de 100 atletas de cuatro provincias

    El sábado desde las 9 en el Centro de Educación Física se disputará un torneo regional de atletismo en la pista Jesús Ñandú Morales.

    A full. La Granja tendrá actividad con una competencia interprovincial este sábado.

    A full. La Granja tendrá actividad con una competencia interprovincial este sábado.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pista sintética del Centro de Educación Física de San Juan será anfitriona este sábado 6 de junio 2026 desde las 9 horas de un importantísimo torneo regional de atletismo en pista y campo. El evento contará con la organización de Federación Atlética Sanjuanina y el apoyo del Gobierno, a través de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

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    La competencia a disputarse en La Granja de Santa Lucía reunirá a damas (D) y varones (D) sanjuaninos, como también de Mendoza, San Luis y La Rioja. Las categorías participantes serán: U16, quienes no abonarán inscripción, U 18, U20, Mayores y Máster.

    PROGRAMA

    El programa de carrera con horario, prueba, género, categoría y serie/final es el siguiente:

    9: concentración.

    9:30 - 5000 metros – Damas y Varones – U18 a Máster – Final.

    10:00 - 2400 metros – Damas y Varones – U16 – Final.

    10:30 – 80 metros con vallas – Damas y Varones – U 16 y Máster – Final.

    10:30 – Bala y Salto en Largo – V – U16 a Máster – Final.

    - Disco – Damas – U16 a Máster – Final.

    10:50 – 100 metros con vallas – Damas y Varones – Máster – Final.

    11:00 – 100 metros con vallas – Damas – U18, U20 y Mayores – Final.

    11:20 – 110 metros con vallas – Varones – U18, U20 y Mayores – Final.

    11:30 – 80 metros – Damas y Varones – U16 – Final

    - Bala – Damas – U16 a Máster – Final.

    - Disco – Varones – U16 a Máster – Final.

    12:00 – 100 metros – Damas – U16 a Máster – Final.

    - Largo – Damas – U16 a Máster – Final.

    - Alto – Varones – U16 a Máster – Final.

    12:10 – 100 metros – Varones – U16 a Máster – Final.

    12:40 – 1500 metros – Damas y Varones – U18 y Máster – Final.

    13:00 – 1500 metros – Damas – U18, U20 y Mayores – Final.

    - Bala – Damas – U16 a Máster – Final.

    - Disco – Varones – U16 a Máster – Final.

    13:20 – 600 metros – Damas y Varones – U16 – Final.

    - Jabalina – Varones – U16 a Máster – Final.

    - Alto – Damas – U16 a Máster – Final.

    13:40 – 400 metros – Damas – U16 a Máster – Final.

    13:50 – 400 metros – Varones – U16 a Máster – Final.

    14:00 – Salto triple – Damas – U16 a Máster – Final.

    - 200 metros – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

    14:20 – Jabalina – Damas – U16 a Máster – Final.

    14:40 – 300 y 400 metros con vallas – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

    15:10 – Salto triple – Varones – U16 a Máster – Final.

    15:30 – Martillo – Damas – U18, U20 y Mayores – Final.

    16:00 – Martillo – Damas – Todas – Final.

    16:30 – Martillo – Varones – U16 a Máster – Final.

    16:50 – Posta de 5 x 80 – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

    19:00 – Posta de 4 x 100 – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

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