Copa de Campeones: Paso de Los Andes vivió su momento de gloria en San Juan

Campeón con todas las letras. Invicto en los 13 partidos de esta edición 2026 de la Copa de Campeones -DIARIO DE CUYO. Paso de Los Andes soñó este momento y lo terminó de concretar en cancha de Trinidad donde venció por 2-1 a Defensores de Boca de Sarmiento.

Con 9 victorias y 4 empates, la campaña del campeón Paso de Los Andes no dejó margen alguno a la hora de los merecimientos para ser el mejor de la Copa de Campeones. Desde enero, el equipo de Martín Uranga supo sostener su paso, no perdió en la fase regular, fue demoledor en la Fase Final y nunca necesitó de penales para avanzar.

Llegó a la final contra un Defensores de Boca que quería revancha después de las finales perdidas en 2017 y 2023 frente a equipos de Albardón, pero la contundencia del Decano que supo golpear en los momentos justos, terminó definiendo todo en cancha de Trinidad.

Un primer tiempo flojito, con demasiados nervios, con muchas decisiones incorrectas marcaron el primer parcial de la Gran Final. Paso arrancó teniendo mejor la pelota y con Juan Espejo creó un par de llegadas que el arquero sarmientino, Daniel Acuña resolvió con enorme calidad. La respuesta de Defensores fue con un tiro libre de Seba Méndez que se fue besando el travesaño de Troncoso. Paso tuvo la chance de abrir el partido cuando el Tanque Aguero quedó solo contra Acuña, pero elevó su remate errando un gol casi hecho. Lo demás, el resto de la primera etapa se fue entre roces, mucha marca y poco juego.

MADRUGO PASO DE LOS ANDES

En el complemento empezaron las emociones. Y es que a los 6' apareció José Peralta con su velocidad para ganarle al fondo de Defensores de Boca y puso el 1-0 favorable a Paso que sirvió para abrir otro partido. Los Caleros se sacudieron con furia y al minuto siguiente casi empatan con Tobías Reta que definió solito ante Troncoso pero el arquero albardonero sacó una pelota infernal. Se fue encima Defensores. Presionó y generó dos chances netas más para empatarlo con Kevin Ayala y Heber Lucero pero no acertó.

Tomó aire Paso de Los Andes. Se reacomodó con los cambios y empezó a lastimar a Defensores con las contras. Con Alaniz y Acosta en ataque obligó al cuidado de los Caleros. Se hizo de ida y vuelta. Defensores empujado por su capitán Gabriel Espinoza insistió con lo que le quedaba. Paso, esperó la contra para liquidarlo y en el minuto 45 del complemento lo hizo con el gol de Lucas Dilelio. El 2-0 era demasiado para los sarmientinos pero no se quedaron y fueron por su premio. Que recién llegó en tiempo de descuento cuando Heber Lucero puso el 1-2 del honor.

MERECIDO CAMPEON

Se terminó una nueva edición de la Copa de Campeones y el mejor fue el que más hizo para lograrlo. 13 partidos, 9 triunfos, 4 empates, 30 goles a favor, 8 goles en contra. Un campeón con todas las letras. Paso de Los Andes esperó este momento hace casi 105 años. Es su hora. Nada más merecido. Ahora, entró en el selecto grupo de los que levantaron la Copa de Campeones, se metió en el próximo Regional Amateur y va por mucho más.