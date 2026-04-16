Copa de Campeones: presentación formal para la Gran Final del sábado

La final de la Copa de Campeones 2026 la disputaran este sábado 18 de abril los equipos de Paso de los Andes (Albardón) y Defensores de Boca (Los Berros) . El partido se jugará a las 16:15 en el estadio del Club Atlético Trinidad.

En conferencia de prensa realizada en la Sala Dante Pantuso, del Estadio Aldo Cantoni, se brindaron detalles sobre el partido que definirá el torneo que en esta edición contó con 32 equipos de 15 departamentos de San Juan. Estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Deporte, de la Federación Sanjuanina de Fútbol y los capitanes de los equipos finalistas.

Nacif Farías (presidente de la Federación San Juan del Fútbol) : “Este torneo que ha sido denominado el más federal de la provincia de San Juan, es uno de los torneos modelo que tiene AFA en el interior y que nos enorgullece de haber tenido prácticamente más de 100 equipos en competencia. La historia de la Federación comenzó de la mano de la Copa de Campeones, aquella que se forjó hace casi 60 años.

Hemos logrado en su principio unir al interior profundo y hoy unir a toda la provincia; por eso esta institución que nació de la mano del Consejo Federal, del presidente Claudio Tapia, del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, vino a unir al fútbol sanjuanino, en todo sentido. Y tenemos que decir que hoy ya no es más llamada la Federación del Interior. La Federación Sanjuanina del Fútbol es la institución mayor que tiene la provincia de San Juan en esta actividad.

Pablo Tabachnik, secretario de Deporte : “Felicitar a los clubes que van a llegar a esta gran final de la Copa de Campeones en su edición 59 que en esta oportunidad ha alcanzado 15 departamentos, así que felicitarlos por el gran trabajo por unir al fútbol, por hacer de este deporte que todo el mundo dice y que es el deporte más lindo del mundo, se pueda jugar en todas las canchas de nuestra hermosa provincia.

Uno de los dos va a resultar ganador, ganador del premio, de premios individuales, pero que se lleven una gran alegría por el proceso, una gran satisfacción y que le den alegría obviamente a toda la gente que los apoya día a día. Invitar a todos los simpatizantes y amantes del fútbol a que contribuyamos con nuestra entrada en esta gran final de la Copa de Campeones el domingo”.

PASO DE LOS ANDES

Emmanuel Castillo, capitán de Paso de los Andes, de Albardón : “La verdad que las finales con la semana previa a las finales son muy lindas porque se trabaja de distintas maneras. Sabés que tenés que pelear un puesto y tratar de siempre mejorar los últimos detalles para que la final sea perfecta o al menos en su plenitud y tratar de hacer un buen partido sobre todas las cosas, en el tema de la concentración. Sabemos que en el interior se vive mucho la Copa de Campeones, que es algo muy prestigioso para el interior y tratamos de darle esa importancia.

DEFENSORES DE BOCA

Gabriel Espinoza, capitán del Club Defensores de Boca, de Los Berros : “Se vive algo muy lindo esta semana, después del domingo que se logró algo que veníamos buscando en todo el torneo, de llegar a la final. Ahora que estamos, es linda esta final, es lindo llegar a trabajar, se ve diferente, es partido único, hay presión, hay confianza; se junta todo y nosotros estamos muy ilusionados, muy concentrados.

Para esta edición de la Copa de Campeones 2026 se realizó la entrega de indumentaria deportiva para 32 equipos de Primera y 24 conjuntos de las categorías Sub 13 y Sub 15, a quienes también se les otorgo ayuda económica por parte del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En el torneo participaron equipos de Calingasta, Ullum, 25 de Mayo, Pocito, San Martín, Santa Lucía, Caucete, Sarmiento, Iglesia, Albardón, Angaco, Rawson, Chimbas, Jáchal y Valle Fértil.