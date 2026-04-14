Sport Argentino, el Boca de Albardón, se quedó con el Sub-21 de la Liga

No es un año más. Sport Argentino de Albardón es lejos el club más popular y empezó a festejar su Centenario con una conquista que mira al futuro dentro de la Liga albardonera. Enfocado en los festejos del 28 de Junio, los Sporinos arrancaron dando la vuelta olímpica del Torneo Sub-21.
En la final, jugada en el Polideportivo de Campo Afuera, con las dos parcialidades y un marco más que importante de público, Sport Argentino goleó 4-2 a Huracán de Angaco para ratificar que tiene futuro y que ser el único ganador de dos Copa de Campeones en Albardón no es casualidad.
Ahora, el club Sporino se meterá de lleno en la preparación de sus equipos para la temporada oficial de la Liga Albardón-Angaco, usando esta plataforma que le permitirá acomodarse a una temporada con grandes pretensiones. Además, su dirigencia está también en los detalles finales de los festejos del Centenario que se concentrarán el domingo 28 de Junio próximo en un almuerzo donde estarán todos los que han sido, son y serán parte de la historia de Sport, aquel club que eligió nombres y colores de un viejo y errante circo que se instaló por tierras albardoneras hace lejos en el tiempo.
COPA DE CAMPEONES
En Albardón también está la efervescencia de tener otra vez a un club albardonero en la final de la edición 2026 de la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO. La Gran Final será este sábado próximo en la cancha del Atlético Trinidad a partir de las 16,30 y pondrá cara a cara a Paso de Los Andes con Defensores de Boca, de Los Berrros. Será con las dos parcialidades y los detalles del trascendental cotejo se conocerán este jueves, a partir de las 11, en la Sala de Prensa del estadio Aldo Cantoni donde presentarán formalmente la Gran Final de la edición 59 de aquel torneo que nació en 1966 en la redacción de Diario de Cuyo y hoy es el torneo más federal de San Juan.