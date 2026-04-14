    • 14 de abril de 2026 - 18:14

    Sport Argentino, el Boca de Albardón, se quedó con el Sub-21 de la Liga

    En el año de su Centenario, el popular Sport Argentino se coronó como el mejor de Albardón en Juveniles.

    Futuro. Sport Argentino fue el mejor del Sub-21 que organizó la Liga albardonera.

    Futuro. Sport Argentino fue el mejor del Sub-21 que organizó la Liga albardonera.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    No es un año más. Sport Argentino de Albardón es lejos el club más popular y empezó a festejar su Centenario con una conquista que mira al futuro dentro de la Liga albardonera. Enfocado en los festejos del 28 de Junio, los Sporinos arrancaron dando la vuelta olímpica del Torneo Sub-21.

    Leé además

    Barcelona ganó en la Champions League pero no logró evitar la eliminación ante Atlético Madrid.  

    Champions League: Barcelona ganó 2-1 pero quedó eliminado ante Atlético

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ousmane Dembélé fue la figura del PSG en la Champions League con un doblete ante Liverpool en Anfield.  

    PSG arrolló a Liverpool en Anfield: doblete de Dembélé y pase a semifinales

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la final, jugada en el Polideportivo de Campo Afuera, con las dos parcialidades y un marco más que importante de público, Sport Argentino goleó 4-2 a Huracán de Angaco para ratificar que tiene futuro y que ser el único ganador de dos Copa de Campeones en Albardón no es casualidad.

    Ahora, el club Sporino se meterá de lleno en la preparación de sus equipos para la temporada oficial de la Liga Albardón-Angaco, usando esta plataforma que le permitirá acomodarse a una temporada con grandes pretensiones. Además, su dirigencia está también en los detalles finales de los festejos del Centenario que se concentrarán el domingo 28 de Junio próximo en un almuerzo donde estarán todos los que han sido, son y serán parte de la historia de Sport, aquel club que eligió nombres y colores de un viejo y errante circo que se instaló por tierras albardoneras hace lejos en el tiempo.

    COPA DE CAMPEONES

    En Albardón también está la efervescencia de tener otra vez a un club albardonero en la final de la edición 2026 de la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO. La Gran Final será este sábado próximo en la cancha del Atlético Trinidad a partir de las 16,30 y pondrá cara a cara a Paso de Los Andes con Defensores de Boca, de Los Berrros. Será con las dos parcialidades y los detalles del trascendental cotejo se conocerán este jueves, a partir de las 11, en la Sala de Prensa del estadio Aldo Cantoni donde presentarán formalmente la Gran Final de la edición 59 de aquel torneo que nació en 1966 en la redacción de Diario de Cuyo y hoy es el torneo más federal de San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    A fondo. En Rivadavia comenzará el Campeonato Sanjuanino en autos y motos con un gran espectáculo.

    Rivadavia abrirá el calendario para los motores sanjuaninos

    Por Ariel Poblete
    Darío Herrera será el árbitro del superclásico entre River y Boca.

    Darío Herrera será el árbitro del Superclásico que River y Boca jugarán en el Monumental

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Mascherano renunció como DT del Inter Miami. 

    Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cuarta fecha a puro gol: se mueven las tablas en todas las categorias masculinas de adepu

    Cuarta fecha a puro gol: se mueven las tablas en todas las categorías masculinas de Adepu

    Por Redacción Diario de Cuyo