    • 29 de mayo de 2026 - 16:23

    El 56.6% de los sanjuaninos apuntó contra Riquelme tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

    Una encuesta realizada por Diario de Cuyo mostró que más de la mitad de los votantes responsabilizó al presidente xeneize por un nuevo fracaso en La Bombonera.

    Boca.&nbsp;(Marcelo Endelli/Getty Images).

    Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La derrota de Boca Juniors por 1 a 0 frente a Universidad de Chile en La Bombonera, resultado que dejó al equipo eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, desató una fuerte reacción entre los hinchas xeneizes.

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    Tras el duro golpe deportivo, Diario de Cuyo realizó un sondeo para conocer quién es el principal responsable de un nuevo fracaso internacional del club, y la mayoría de los participantes apuntó directamente contra Juan Román Riquelme.

    Según los resultados de la encuesta, el 56,6% de los votantes consideró que el máximo responsable es el presidente de Boca, con un total de 1.716 votos.

    En segundo lugar quedaron los jugadores, señalados por el 27,1% de los participantes, lo que representó 821 votos.

    Más atrás apareció el entrenador, quien recibió el 16,3% de las opiniones, con 494 votos.

    La eliminación volvió a profundizar el malestar de los hinchas, especialmente por tratarse de otra frustración internacional para un club que tenía como gran objetivo volver a competir por la Libertadores. En redes sociales y distintos espacios partidarios crecieron las críticas hacia la conducción futbolística y el armado del plantel.

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