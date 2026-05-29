La Copa Italia 2026 convoca en Ausonia a 13 clubes de cinco provincias

La tercera edición de la Copa Italia que organiza Club Ausonia de Capital se llevará a cabo desde este viernes 29 al domingo 31 de mayo 2026 en su complejo deportivo. La competencia de vóleibol, para damas y varones en la categoría Mayores, continúa consolidándose en la región cuyana.
El certamen contará con el apoyo del Gobierno provincial, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La cita reunirá a varios clubes, preferentemente de San Juan, pero también de Mendoza, San Luis, entre otras provincias. Las sedes del torneo serán el propio Ausonia y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.
En ambas ramas la primera ronda se disputará con dos grupos de igual cantidad de equipos, con partidos entre el viernes y el sábado. Al término, los primeros accederán a las semifinales y finales de Copa Oro del domingo. Los conjuntos relegados en la fase inicial jugarán el domingo por los puestos de Copa Plata y Bronce.
Más información: Equipos participantes y fixture de competencia: https://url-shortener.me/MLNB