    • 29 de mayo de 2026 - 13:59

    La Copa Italia 2026 convoca en Ausonia a 13 clubes de cinco provincias

    Ausonia ya vive la tercera edición de la competencia será desde este viernes 29 al domingo 31 de mayo en ambas ramas.

    Clásico. La Copa italia de Ausonia ya vive una nueva edición de un certamen más que especial.

    Clásico. La Copa italia de Ausonia ya vive una nueva edición de un certamen más que especial.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tercera edición de la Copa Italia que organiza Club Ausonia de Capital se llevará a cabo desde este viernes 29 al domingo 31 de mayo 2026 en su complejo deportivo. La competencia de vóleibol, para damas y varones en la categoría Mayores, continúa consolidándose en la región cuyana.

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    El certamen contará con el apoyo del Gobierno provincial, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La cita reunirá a varios clubes, preferentemente de San Juan, pero también de Mendoza, San Luis, entre otras provincias. Las sedes del torneo serán el propio Ausonia y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.

    En ambas ramas la primera ronda se disputará con dos grupos de igual cantidad de equipos, con partidos entre el viernes y el sábado. Al término, los primeros accederán a las semifinales y finales de Copa Oro del domingo. Los conjuntos relegados en la fase inicial jugarán el domingo por los puestos de Copa Plata y Bronce.

    Más información: Equipos participantes y fixture de competencia: https://url-shortener.me/MLNB

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