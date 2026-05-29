    • 29 de mayo de 2026 - 13:52

    Universitario va por su primera alegría en el Torneo del Interior B

    Universitario afrontará este sábado un nuevo desafío en el Torneo del Interior B cuando visite a IPR Sporting de Mar del Plata por la segunda fecha.

    Segunda. Universitario jugará este sábado en Mar del Plata por la segunda fecha del Torneo del Interior.

    Segunda. Universitario jugará este sábado en Mar del Plata por la segunda fecha del Torneo del Interior.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario emprendió viaje con la ilusión de sumar su primera victoria en el certamen y continuar representando al rugby de San Juan en uno de los torneos más importantes del país. Luego del debut frente a Tucumán Lawn Tennis Club, La Uni buscará recuperarse y mantenerse con posibilidades de seguir peleando dentro de su grupo.

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    El compromiso será exigente. El quince marplatense llega entonado tras imponerse en la jornada inaugural ante Mar del Plata Rugby Club por 30 a 28 y buscará hacerse fuerte en condición de local. Por su parte, los dirigidos por Fernando Torcivia saben que un triunfo puede resultar determinante para sostener sus aspiraciones en la competencia.

    TORNEO DEL INTERIOR

    Más allá del resultado, la participación en el Torneo del Interior B representa una nueva oportunidad para seguir consolidando el crecimiento deportivo e institucional que viene experimentando el club en los últimos años. El trabajo del plantel, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores continúa fortaleciendo el proyecto que identifica a Universitario dentro del rugby argentino.

    El encuentro se disputará este sábado desde las 15 con el arbitraje del entrerriano Juan Moya. Además, el partido podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de IPR Sporting en YouTube:

    https://youtube.com/live/v-9RAmOGR84?feature=share

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