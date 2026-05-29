Los nombres de Scaloni y una sola certeza: están los que deben estar

El técnico del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, ya eligió y apostó a lo que conocía, con recambio medido y experiencia probada.

Son los 26 los elegidos y en la primera conclusión: Son los que deben estar. Es que Scaloni decidió su Argentina basado en la respuesta probada de una base que ganó todo lo que jugó, midiendo casi quirúrgicamente el recambio para oxigenar una selección que tiene de faro a Messi pero que además maneja argumentos como para ser protagonistas.

Están los que deben estar. Las ausencias de algunos Campeones del Mundo no resienten el modelo ya probado por Argentina bajo el sello de Scaloni. Línea por línea se distingue la base con retoques.

En el arco, la salida de Franco Armani le dio lugar a Juan Musso en el recambio, mientras que Dibu Martínez y Gerónimo Rulli se mantienen.

La base defensiva se sostiene con los centrales campeones Romero, Otamendi y Martínez, mientras que en los laterales repite por la derecha con Molina y Montiel, mientras que el primer recambio se ve en la izquierda con la llegada de Medina en reemplazo de Marcos Acuña, uno de los primeros borrados. El otro nombre del recambio es Leo Balerdi, aunque su lugar fue el que Juan Foyth -hoy lesionado- ya tuvo. En esta zona, tal vez el más cuestionado sea Montiel, de opaco presente en River pero con rendimiento probado para el entrenador nacional.

En el mediocampo, la estructura se sostiene con De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández y Paredes, Lo Celso y Palacios. Mientras que el único retoque del Scaloni modelo 2026 suma a Valentín Barco en la plaza de Paulo Dybala. El Colo se lo ganó desde su evolución en el fútbol de Europa, justificando absolutamente su presencia.