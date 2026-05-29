Entre la ausencia de Dybala que duele, la apuesta a un "9" inesperado y la llama de la ilusión más encendida que nunca

Entre ausencias que duelen, apuestas jóvenes y algunos nombres inesperados, la convocatoria de la Selección para el Mundial 2026 empieza a encender una llama que todavía no termina de explotar en la gente.

Ya está. Lionel Scaloni dio la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y, como pasa siempre que aparece una convocatoria definitiva, empezaron las discusiones, los análisis y las inevitables preguntas sobre quién faltó y quién terminó entrando. Y la verdad es que, en líneas generales, la lista está bastante dentro de lo que imaginábamos.

No hay demasiadas sorpresas fuertes, aunque sí algunos nombres que generan debate. Y ahí aparece, para mí, la ausencia más llamativa entre los campeones del mundo: Paulo Dybala. Entiendo que no llega atravesando su mejor presente futbolístico, pero siento que un jugador como él siempre puede aportarle algo distinto a la Selección. No solo por talento. También por experiencia, por jerarquía y por lo que representa dentro del grupo humano. Después de todo lo vivido en Qatar, muchos argentinos creíamos que merecía un lugar. Esa frialdad para entrar en plena definición en Qatar cuando parecía que el corazón se nos paralizaba, entró y aportó en esos pocos minutos prácticamente cuerpo y alma, mucho más con esa experiencia a la hora de ejecutar el penal en una serie tan decisiva. Nos costará olvidar ese momento.

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Con respecto a Marcos Acuña, no sorprende demasiado que quede afuera. El hecho de volver al fútbol argentino implica bajar un poco el nivel de competencia y eso a más de uno le cuesta pero al "Huevo" le costó un poco más. Por ejemplo Angel Di María demostró quizás por ser un jugador diferente que a pesar de su edad sigue demostrando vigencia; el caso de Leandro Paredes le costó adaptarse al fútbol argentino, alcanzó su piso futbolístico a mediados de torneo y mucho más en el Superclásico pero de ahí en más su nivel decayó y el detonante fue la eliminación de Boca pero eso no le quitó mérito para continuar siendo el "5" de la Selección. La ausencia del resto de los campeones del mundo como Pezzella, Foyt, Armani o Guido Rodríguez no sorprende.

Al mismo tiempo, me gusta que Scaloni siga apostando por los jóvenes. Esa fue una de las claves del proceso que terminó siendo campeón del mundo. Renovar sin romper lo construido. Ahí aparece una de las sorpresas: José Manuel López. Tal vez no era un nombre que estuviera en la cabeza de todos, pero también es cierto que Argentina hoy no tiene una enorme cantidad de delanteros que estén rompiéndola y pidiendo Mundial a gritos. En ese contexto, su convocatoria termina siendo entendible. Y ojo, así como es difícil para el DT de la Selección por la escasez de delanteros, también es una seria dificultad a a nivel nacional y hasta a nivel local. Es el puesto que más cotiza y hasta en los potreros los "9", se hace difícil encontrar ese "9" que responda dentro del área.