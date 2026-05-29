Entre la ausencia de Dybala que duele, la apuesta a un "9" inesperado y la llama de la ilusión más encendida que nunca

Ya está. Lionel Scaloni dio la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y, como pasa siempre que aparece una convocatoria definitiva, empezaron las discusiones, los análisis y las inevitables preguntas sobre quién faltó y quién terminó entrando. Y la verdad es que, en líneas generales, la lista está bastante dentro de lo que imaginábamos.
No hay demasiadas sorpresas fuertes, aunque sí algunos nombres que generan debate. Y ahí aparece, para mí, la ausencia más llamativa entre los campeones del mundo: Paulo Dybala. Entiendo que no llega atravesando su mejor presente futbolístico, pero siento que un jugador como él siempre puede aportarle algo distinto a la Selección. No solo por talento. También por experiencia, por jerarquía y por lo que representa dentro del grupo humano. Después de todo lo vivido en Qatar, muchos argentinos creíamos que merecía un lugar. Esa frialdad para entrar en plena definición en Qatar cuando parecía que el corazón se nos paralizaba, entró y aportó en esos pocos minutos prácticamente cuerpo y alma, mucho más con esa experiencia a la hora de ejecutar el penal en una serie tan decisiva. Nos costará olvidar ese momento.
Con respecto a Marcos Acuña, no sorprende demasiado que quede afuera. El hecho de volver al fútbol argentino implica bajar un poco el nivel de competencia y eso a más de uno le cuesta pero al "Huevo" le costó un poco más. Por ejemplo Angel Di María demostró quizás por ser un jugador diferente que a pesar de su edad sigue demostrando vigencia; el caso de Leandro Paredes le costó adaptarse al fútbol argentino, alcanzó su piso futbolístico a mediados de torneo y mucho más en el Superclásico pero de ahí en más su nivel decayó y el detonante fue la eliminación de Boca pero eso no le quitó mérito para continuar siendo el "5" de la Selección. La ausencia del resto de los campeones del mundo como Pezzella, Foyt, Armani o Guido Rodríguez no sorprende.
Al mismo tiempo, me gusta que Scaloni siga apostando por los jóvenes. Esa fue una de las claves del proceso que terminó siendo campeón del mundo. Renovar sin romper lo construido. Ahí aparece una de las sorpresas: José Manuel López. Tal vez no era un nombre que estuviera en la cabeza de todos, pero también es cierto que Argentina hoy no tiene una enorme cantidad de delanteros que estén rompiéndola y pidiendo Mundial a gritos. En ese contexto, su convocatoria termina siendo entendible. Y ojo, así como es difícil para el DT de la Selección por la escasez de delanteros, también es una seria dificultad a a nivel nacional y hasta a nivel local. Es el puesto que más cotiza y hasta en los potreros los "9", se hace difícil encontrar ese "9" que responda dentro del área.
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Juan Manuel López, el delantero que es una de las grandes sorpresas de Scaloni.
Ahora, si hay un verdadero “tapado” en esta lista, creo que ese es Facundo Medina. El defensor del Olympique de Marsella viene haciendo méritos hace tiempo y termina encontrando su lugar justo antes del Mundial. A veces estas historias también construyen equipos campeones.
Porque ahí está el gran tema de fondo: Argentina ya no juega solo para competir. Juega con el peso hermoso de haber probado la gloria. Y eso cambia todo. Quizás por eso esta lista empieza a despertar un poco ese clima mundialista que todavía no termina de sentirse en la calle. Falta poco para el arranque del torneo en Estados Unidos y, a diferencia de otros años, todavía no se percibe esa locura total que suele envolvernos. Tal vez porque el Mundial parece más lejano, tal vez porque la realidad cotidiana pesa demasiado o simplemente porque después de Qatar nada volverá a sentirse igual.
Pero la ilusión está. Y sigue intacta.
La expectativa de muchos de nosotros, es alta. Muchísimo más alta de lo que refleja hoy el ambiente. Porque esta Selección demostró que sabe competir, que tiene personalidad y que todavía conserva una base enorme de jugadores campeones del mundo. Y porque, siendo sinceros, ya sabemos lo que se siente abrazarse con la gloria. Ese sabor no se olvida más.
Argentina tiene material de sobra para seguir creyendo. Para defender el título. Para mantener viva la ilusión de volver a ser campeones del mundo.