Copa de Campeones: Defensores de Boca se hizo fuerte en Jáchal y está en la final

Perdió 1-0 con Racing pero en el global terminó consiguiendo la clasificación para enfrentar a Paso de Los Andes por la Copa de Campeones.

Finalistas. Defensores de Boca se las bancó en Jáchal y pese a perder clasificó a la Gran Final de la Copa de Campeones.

Ya tienen nombres los finalistas de la edición 59 de la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO. En San José de Jáchal, Defensores de Boca se bancó la presión de Racing y pese a perder 1-0 la ventaja obtenida en la ida de las semifinales le terminó dando lugar en la Gran Final donde se medirá con Paso de Los Andes.

Fue durísima la clasificación de Defensores, que ya sabe lo que es ganar una Copa de Campeones. En el minuto final de los 90 de juego, su arquero se vistió de héroe para contener el penal jachallero que pudo poner 2-0 la serie y llevar todo al drama de los penales para clasificar. Se tiró a su derecha y con las piernas sacó el remate que iba al medio. Después, fueron eternos 8' de descuento para aguantar las últimas embestidas de un Racing que empezó a ganar temprano en Jáchal pero luego se quedó sin luces para empatar la serie.

MADRUGO RACING En el primer tiempo, a los 17' el eterno goleador jachallero Pablo Guerrero encendió la ilusión Verdinegra al marcar el 1-0. Quedaba demasiado partido por delante para que Racing intentara ese otro gol que empardaba la semifinal. Pero se fue quedando. En el complemento, intentó presionar en los primeros 15' pero Defensores lo bancó firme y con orden. Pasados los 30' los sarmientinos encontraron espacios para la contra y tuvieron dos chances netas de empatar el partido pero el arquero jachallero sacó al corner.

Llegó minuto final y el penal. Acertó el 1 Xeneize y Defensores de Boca se metió en otra final de Copa de Campeones. La definirá contra Paso de Los Andes de Albardón que el sábado eliminó a Sportivo Del Carril.