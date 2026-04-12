    • 12 de abril de 2026 - 19:18

    Copa de Campeones: Defensores de Boca se hizo fuerte en Jáchal y está en la final

    Perdió 1-0 con Racing pero en el global terminó consiguiendo la clasificación para enfrentar a Paso de Los Andes por la Copa de Campeones.

    Finalistas. Defensores de Boca se las bancó en Jáchal y pese a perder clasificó a la Gran Final de la Copa de Campeones.

    Finalistas. Defensores de Boca se las bancó en Jáchal y pese a perder clasificó a la Gran Final de la Copa de Campeones.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Ya tienen nombres los finalistas de la edición 59 de la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO. En San José de Jáchal, Defensores de Boca se bancó la presión de Racing y pese a perder 1-0 la ventaja obtenida en la ida de las semifinales le terminó dando lugar en la Gran Final donde se medirá con Paso de Los Andes.

    Leé además

    Finalistas. Paso de Los Andes se metió en la gran Final de la Copa de Campeones eliminando a Del Carril.

    Copa de Campeones 2026: Paso de Los Andes de Albardón es el primer finalista
    Revancha. En el Polideportivo albardonero, Paso de Los Andes y Del Carril definirán al primer finalista de la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: En Albardón se define el primer equipo finalista

    Fue durísima la clasificación de Defensores, que ya sabe lo que es ganar una Copa de Campeones. En el minuto final de los 90 de juego, su arquero se vistió de héroe para contener el penal jachallero que pudo poner 2-0 la serie y llevar todo al drama de los penales para clasificar. Se tiró a su derecha y con las piernas sacó el remate que iba al medio. Después, fueron eternos 8' de descuento para aguantar las últimas embestidas de un Racing que empezó a ganar temprano en Jáchal pero luego se quedó sin luces para empatar la serie.

    MADRUGO RACING

    En el primer tiempo, a los 17' el eterno goleador jachallero Pablo Guerrero encendió la ilusión Verdinegra al marcar el 1-0. Quedaba demasiado partido por delante para que Racing intentara ese otro gol que empardaba la semifinal. Pero se fue quedando. En el complemento, intentó presionar en los primeros 15' pero Defensores lo bancó firme y con orden. Pasados los 30' los sarmientinos encontraron espacios para la contra y tuvieron dos chances netas de empatar el partido pero el arquero jachallero sacó al corner.

    Llegó minuto final y el penal. Acertó el 1 Xeneize y Defensores de Boca se metió en otra final de Copa de Campeones. La definirá contra Paso de Los Andes de Albardón que el sábado eliminó a Sportivo Del Carril.

    Quedará ahora la confirmación del día de la Gran Final, creciendo la opción que sea el sábado próximo en cancha del Atlético Trinidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Villa Evita. Los albardoneros se quedaron con la Copa de Campeones Senior Categoría +35.

    Copa de Campeones: Villa Evita, San Damián y Area II son los campeones del Senior 2026

    Ilusiones. Sportivo Del Carril recibirá este domingo a Paso de Los Andes por semifinales de la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: Sarmiento y San Martín reciben las semifinales

    Vinotinto. Villa Evita de Albardón jugará la final Categoría 35 frente a Villa Hipódromo en la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: Domingo de Pascuas y definiciones en el Senior

    Líder. Sportivo Desamparados aplastó a Villa Ibañez en Ullum y recuperó la punta del Torneo Apertura.

    Torneo Apertura: Desamparados y Atlético Unión recuperaron la punta

    Por Ariel Poblete