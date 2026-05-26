La sanjuanina Sara Toia clasificó a la Final de la Copa del Mundo de patinaje artístico

La deportista se mantiene como líder del ranking mundial en Solo Dance Juvenil y competirá en Italia junto a las mejores patinadoras del planeta.

La patinadora sanjuanina Sara Toia continúa haciendo historia en el patinaje artístico internacional. Tras completarse las dos semifinales del circuito de World Skate, la representante argentina logró clasificar a la Final de la Artistic World Cup 2026 y se mantiene en el primer puesto de la clasificación general en la disciplina Solo Dance-Juvenil WS.

Integrante del seleccionado argentino, representante del Fantasías Club y de la Federación Sanjuanina de Patín, Sara consiguió el pase a la definición mundial luego de una destacada actuación a lo largo del circuito internacional.

La deportista había comenzado su camino consagrándose campeona de la Serie I disputada en Buenos Aires y logró sostener el liderazgo tras los resultados obtenidos en la Serie II realizada en Alemania. Toia competirá en la gran final que se desarrollará en Cesena, Italia, del 30 de mayo al 7 de junio, donde participarán únicamente las ocho mejores patinadoras del mundo en su categoría.