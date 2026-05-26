    • 26 de mayo de 2026 - 20:45

    La sanjuanina Sara Toia clasificó a la Final de la Copa del Mundo de patinaje artístico

    La deportista se mantiene como líder del ranking mundial en Solo Dance Juvenil y competirá en Italia junto a las mejores patinadoras del planeta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La patinadora sanjuanina Sara Toia continúa haciendo historia en el patinaje artístico internacional. Tras completarse las dos semifinales del circuito de World Skate, la representante argentina logró clasificar a la Final de la Artistic World Cup 2026 y se mantiene en el primer puesto de la clasificación general en la disciplina Solo Dance-Juvenil WS.

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    Integrante del seleccionado argentino, representante del Fantasías Club y de la Federación Sanjuanina de Patín, Sara consiguió el pase a la definición mundial luego de una destacada actuación a lo largo del circuito internacional.

    La clasificación representa un enorme logro para el deporte sanjuanino y para el patinaje artístico argentino, consolidando a Sara como una de las máximas promesas de la disciplina a nivel internacional. El presente de la joven deportista refleja años de esfuerzo, dedicación y entrenamiento, además del trabajo conjunto realizado junto a sus entrenadores, su club y la federación provincial.

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