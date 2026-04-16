Sara Toia, la joya sanjuanina del patinaje artístico que sueña en grande: "Mi objetivo es llegar a un Mundial"

Desde una pista en San Juan hasta los escenarios más exigentes del patinaje artístico internacional, la historia de Sara Toia se escribe a base de constancia, sacrificio y una pasión que nació cuando apenas tenía 6 años. Hoy, con 16, su nombre ya suena entre las grandes promesas -y realidades- del deporte mundial.

La dura sanción que recibió Marcos Rojo tras haber sido expulsado en el clásico entre Racing y River

El más reciente capítulo de su carrera se vivió en Buenos Aires, donde la joven patinadora se consagró campeona de la Semifinal Serie I de la Artistic World Cup 2026, en la disciplina Solo Dance Juvenil WS. Con una actuación sólida, precisa y cargada de expresión técnica, Sara alcanzó el primer puesto y se consolidó dentro del circuito de World Skate como una de las mejores de su categoría.

"Fue muy emocionante, y es un gran incentivo para seguir trabajando para las próximas competencias", comentó tras su consagración, todavía con la adrenalina del logro reciente.

Detrás del podio no hay casualidades. Hay años de entrenamiento sostenido, disciplina diaria y un trabajo constante junto a su entrenador Paulo Bustamante, además del acompañamiento del Club Fantasías, institución clave en su formación deportiva.

Entre el patinaje artístico y los estudios

Sara vive en Marquesado, estudia en el colegio Santa Rosa de Lima y combina su rutina escolar con exigentes jornadas de entrenamiento. Su presente competitivo es el resultado de una construcción que empezó temprano y que nunca se detuvo.

“Empecé a patinar a los 6 años porque un día vi a unas chicas en un partido de mis hermanos. Me llamó mucho la atención y desde ese momento estoy ligada al patín. Me enseñó a no rendirme, a superarme y a crecer como deportista y como persona”, contó la joven sanjuanina, que además sueña con llegar a un mundial y seguir creciendo en su nivel técnico y personal.

sara toaiaaa

El presente de Toia no se limita a un solo logro. En el último Campeonato del Mundo en Reggio Emilia consiguió una histórica medalla de plata en danza, subiéndose al segundo escalón del podio frente a las mejores del planeta. A eso se suman destacadas actuaciones en la Copa Apertura, la Copa Clausura y la semifinal de la Zona Sudamericana, que la ubicaron entre las ocho mejores del mundo en su categoría. Con cada presentación, Sara no solo suma resultados: también construye una identidad deportiva que ya trasciende fronteras.

De cara a lo que viene, la sanjuanina apunta al Nacional Copa Clausura y a un nuevo Campeonato Internacional en junio. Objetivos que, lejos de ser techo, parecen ser apenas otro escalón en una carrera que recién empieza a escribir sus páginas más importantes.