Bombazo: Lucas Ordóñez, leyenda del Benfica, vuelve a San Juan y jugará en Atlético Argentino

La noticia sacudió al hockey sobre patines sanjuanino pero también al hockey internacional. Lucas Ordóñez, uno de los mejores jugadores del mundo y máximo referente de la Selección Argentina, anunció que regresará a San Juan una vez que finalice su contrato con Benfica de Portugal, el próximo 30 de junio . A los 38 años, el hockista sanjuanino volverá a vestir una camiseta de la provincia para defender los colores de Atlético Argentino, poniendo fin a una extensa y brillante trayectoria de 19 años en Europa.

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El regreso de Ordóñez representa uno de los movimientos más importantes de los últimos tiempos para el hockey local. No se trata de un jugador más: en Portugal se convirtió en un verdadero ícono del Benfica, club al que llegó en la temporada 2018-2019 tras otra exitosa etapa en Barcelona.

Durante su estadía en el conjunto portugués, el sanjuanino construyó una historia dorada. Conquistó 27 títulos, superó la barrera de los 300 goles con la camiseta de las Águilas y se transformó en uno de los máximos goleadores históricos de la institución. Además, dejó una huella especial en los clásicos, anotando decenas de goles frente a los eternos rivales, FC Porto y Sporting.

Su influencia trascendió las estadísticas. Ordóñez fue uno de los líderes de una generación que marcó época en el hockey europeo, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del mundo.

Paralelamente, siguió siendo una pieza fundamental de la Selección Argentina. Como capitán del combinado nacional, celebró la conquista del Campeonato Mundial y también el bicampeonato de la tradicional Copa de las Naciones disputada en Montreux, Suiza.

La emoción de Lucas Ordoñez por anunciar su regreso

A pocos días de emprender el regreso definitivo a su tierra, el propio jugador expresó su emoción en diálogo con DIARIO DE CUYO. "Estoy muy contento de esta nueva etapa que se viene. Disfrutando las últimas semanas aquí en Portugal, donde estamos en la parte final del campeonato. Estamos felices como familia por la etapa que vamos a cerrar después de 19 años en Europa. Decidí volver a nuestro querido San Juan", comentó.

El delantero reconoció que el regreso fue un sueño que mantuvo vivo durante años. "Voy con mucha ilusión, con muchas ganas de volver. Durante mucho tiempo soñamos con este momento y siempre soñé con regresar a mi San Juan. En un par de semanas se hará realidad, así que estoy muy contento", afirmó.

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Además del desafío deportivo, el reencuentro con sus afectos aparece como uno de los principales motores de esta decisión. "Voy con muchas ganas de jugar otra vez en San Juan, de poder estar acompañado por toda la familia y los amigos. Tengo muchas ganas de volver a vivir el campeonato sanjuanino", sostuvo.

Respecto al futuro, Ordóñez dejó en claro que todavía no piensa en colgar los patines. "No me he puesto fecha de vencimiento. Tengo muchas ganas de seguir jugando y compartiendo el hockey. Mientras el cuerpo me respete físicamente, voy a seguir jugando. Por ahora no pienso en el retiro", aseguró.

Así, uno de los grandes emblemas del hockey sobre patines argentino iniciará una nueva etapa en la provincia que lo vio nacer. Después de casi dos décadas brillando en Europa y de escribir páginas históricas en Benfica y Barcelona, Lucas Ordóñez vuelve a casa para seguir alimentando su leyenda.