    • 3 de junio de 2026 - 06:53

    Fresco, nublado y sin lluvias: así estará el miércoles 3 de junio en San Juan

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima llegue hasta los 18°C.

    Cielo algo nublado y fresco para arrancar la semana
    Cielo algo nublado y fresco para arrancar la semana

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan transita una semana con condiciones estables y sin precipitaciones a la vista. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 3 de junio se presentará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C.

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    La mañana comenzó fría, con una mínima de 7°C y viento del sector norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la presencia de neblina. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 18°C, mientras que el viento se mantendrá leve también desde el norte. Para la noche se espera que continúen las condiciones de nubosidad, con una temperatura cercana a los 17°C.

    Además, el pronóstico extendido muestra que las temperaturas máximas comenzarán a descender de manera gradual durante la semana. Para el jueves y viernes se esperan máximas de 18°C, mientras que el sábado bajará a 15°C.

    Pronóstico del tiempo para San Juan

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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